La aventura de Lucas Di Yorio en la Universidad de Chile llegó a su fin. El delantero argentino de 29 años completó su préstamo con los azules durante toda la temporada 2025 y Azul Azul optó por no ejercer la opción de compra que tenía sobre su pase. Aunque su rendimiento fue destacado con 14 goles en 43 partidos, la dirigencia decidió no hacer la inversión que requería para retener al goleador.

Con ese panorama, el trasandino debía volver a tierras brasileñas para sumarse a Athletico Paranaense, club dueño de su carta. Sin embargo, el Furacão no lo tenía considerado para la próxima campaña, por lo que el atacante debió buscar un nuevo destino. Afortunadamente para él lo encontró rápido y se olvidará rápidamente de nuestro país, puesto que seguirá su carrera en el extranjero.

⚽ Santos Laguna se quedó con Lucas Di Yorio

Según informó el periodista César Luis Merlo, Santos Laguna de México cerró el fichaje de Lucas Di Yorio en las últimas horas, dándole al atacante un contrato de tres años. De esta forma el delantero regresa a la Liga MX, territorio que ya conoce bien tras sus pasos previos por León y Pachuca.

El primer ciclo del trasandino fue en Pachuca entre 2021 y 2022, donde jugó 17 partidos pero apenas anotó 2 goles. Sin embargo, en su paso por León (2022-2023) mejoró sus números, disputando 40 encuentros y convirtiendo 13 tantos, demostrando mayor consistencia y adaptación al fútbol mexicano.

Estos números anteriores sitúan al atacante como un jugador con potencial, pero que necesitó tiempo para encontrar su mejor versión en la Liga MX. Santos Laguna confía que, con un tercer intento en México, Di Yorio pueda llegar más maduro y entregar la jerarquía que requiere el equipo en la ofensiva.

🚨Lucas Di Yorio deja Paranaense para firmar por 3 años con Santos Laguna.

🎯 Los números de Lucas Di Yorio en la U de Chile

Durante la temporada 2025, Lucas Di Yorio fue uno de los referentes ofensivos del Romántico Viajero. El ariete acumuló 14 goles en 43 partidos disputados, siendo parte importante de la campaña que llevó a la U culminar cuarta en el torneo y a disputar las semifinales de la Copa Sudamericana. Su desempeño fue irregular, pero con momentos de gran nivel, especialmente en tramos donde fue fundamental para victorias clave.

Lo cierto es que su aporte fue suficiente para mantenerlo en la consideración de otros clubes, pero insuficiente para que Universidad de Chile decidiera invertir en su compra. Ahora, la dirigencia de Azul Azul deberá enfocarse en encontrar nombres para reemplazar al goleador.

