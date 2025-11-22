Lanús no se conformó con ser verdugo de U de Chile y ahora se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer por penales a Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en el estadio Defensores del Chaco de Asunción (Paraguay).

La gran figura fue el arquero Nahuel Losada, quien atajó tres lanzamientos en la definición, además de un tremendo mano a mano en el alargue, permitiendo a su equipo seguir con vida en un momento de máxima tensión para los Granates.

El chileno Iván Román, quien estuvo en el banco de suplentes, no pudo levantar su primer título, mientras que Sampaoli, quien supo conquistar este mismo torneo en 2011 con la U, acumula 10 años sin ganar coronas internacionales (la última fue la Copa América 2015 con Chile).

⚽ Resumen de Atlético Mineiro vs Lanús por la final de la Copa Sudamericana 2025: goles, resultado y estadísticas

Lanús y Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli empataron 0-0 en el tiempo reglamentario y el alargue, en la capital paraguaya, dejando toda la presión a los lanzamientos penales.

Desde los 12 pasos, Losada atajó 3 y Lanús falló solo 2, en una serie en la que se patearon 14 tiros desde el punto penal.

Para los Granates anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo, Franco Watson y fallaron Walter Bou y Lautaro Acosta. En el elenco brasileño convirtieron Gustavo Scarpa, Igor, Éverson y Alexsander Gomes, en tanto que, erraron Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo.

📊 Estadísticas de Atlético Mineiro vs Lanús por la final de la Copa Sudamericana 2025

Copa Sudamericana Final Stage – 2025 Final Lanús 5 4 Descanso : 0 0 Finalizado Pen Atlético MG Carlos Roberto Izquierdoz 71′ Hulk 80′

Hulk 80′ Alan Franco 85′ Resumen

Estadísticas de equipos 121 ‘ Atlético MG Tanda de penaltis fallado : Vitor Hugo 121 ‘ Atlético MG Tanda de penaltis anotado : Alexsander Gomes 121 ‘ Atlético MG Tanda de penaltis anotado : Everson 121 ‘ Atlético MG Tanda de penaltis fallado : Biel 121 ‘ Atlético MG Tanda de penaltis anotado : Igor Gomes 121 ‘ Atlético MG Tanda de penaltis anotado : Gustavo Scarpa 121 ‘ Atlético MG Tanda de penaltis fallado : Hulk 121 ‘ Lanús Tanda de penaltis anotado : Franco Watson 121 ‘ Lanús Tanda de penaltis anotado : Agustin Cardozo 121 ‘ Lanús Tanda de penaltis fallado : Lautaro Acosta 121 ‘ Lanús Tanda de penaltis anotado : Dylan Aquino 121 ‘ Lanús Tanda de penaltis anotado : Sasha Marcich 121 ‘ Lanús Tanda de penaltis anotado : Carlos Roberto Izquierdoz 121 ‘ Lanús Tanda de penaltis fallado : Walter Bou 119 ‘ Lanús Sustitución entra : Lautaro Acosta 119 ‘ Lanús Sustitución sale : Agustin Medina 106 ‘ Atlético MG Sustitución entra : Renzo Saravia 106 ‘ Atlético MG Sustitución sale : Rony 103 ‘ Lanús Sustitución entra : Juan Edgardo Ramirez 103 ‘ Lanús Sustitución sale : Marcelino Moreno 103 ‘ Lanús Sustitución entra : Armando Mendez 103 ‘ Lanús Sustitución sale : Gonzalo Perez 94 ‘ Atlético MG Sustitución entra : Biel 94 ‘ Atlético MG Sustitución sale : Dudu 94 ‘ Lanús Sustitución entra : Walter Bou 94 ‘ Lanús Sustitución sale : Rodrigo Castillo 94 ‘ Lanús Sustitución entra : Franco Watson 94 ‘ Lanús Sustitución sale : Eduardo Salvio 87 ‘ Atlético MG Sustitución entra : Alexsander Gomes 87 ‘ Atlético MG Sustitución sale : Alan Franco 87 ‘ Atlético MG Sustitución entra : Caio Paulista 87 ‘ Atlético MG Sustitución sale : Guilherme Arana 85 ‘ Atlético MG Tarjeta amarilla : Alan Franco 82 ‘ Lanús Sustitución entra : Dylan Aquino 82 ‘ Lanús Sustitución sale : Ramiro Carrera 80 ‘ Atlético MG Tarjeta amarilla : Hulk 78 ‘ Atlético MG Sustitución entra : Gustavo Scarpa 78 ‘ Atlético MG Sustitución sale : Bernard 71 ‘ Lanús Tarjeta amarilla : Carlos Roberto Izquierdoz La tanda de penaltis pone punto final al encuentro. FALLO – Vitor Hugo erra su lanzamiento en la tanda de penaltis ¡G O O O O O L! – ¡Franco Watson convierte el penalti! ¡G O O O O O L! – ¡Alexsander Gomes convierte el penalti! ¡G O O O O O L! – ¡Agustin Cardozo convierte el penalti! ¡G O O O O O L! – ¡Everson convierte el penalti! FALLO – Lautaro Acosta erra su lanzamiento en la tanda de penaltis FALLO – Biel erra su lanzamiento en la tanda de penaltis ¡G O O O O O L! – ¡Dylan Aquino convierte el penalti! ¡G O O O O O L! – ¡Igor Gomes convierte el penalti! ¡G O O O O O L! – ¡Sasha Marcich convierte el penalti! ¡G O O O O O L! – ¡Gustavo Scarpa convierte el penalti! ¡G O O O O O L! – ¡Carlos Roberto Izquierdoz convierte el penalti! FALLO – Hulk erra su lanzamiento en la tanda de penaltis FALLO – Walter Bou erra su lanzamiento en la tanda de penaltis Da comienzo la tanda de penaltis. A punto de comenzar la tanda de penaltis. Cambio: se retira Agustin Medina y entra en su lugar Lautaro Acosta. Cambio: se retira Rony y entra en su lugar Renzo Saravia. Comienza el segundo tiempo de la prórroga. [ +1 ‘ ] Finaliza el primer tiempo de la prórroga. Cambio: se retira Marcelino Moreno y entra en su lugar Juan Edgardo Ramirez. Cambio: se retira Gonzalo Perez y entra en su lugar Armando Mendez. Cambio: se retira Dudu y entra en su lugar Biel. Cambio: se retira Rodrigo Castillo y entra en su lugar Walter Bou. Cambio: se retira Eduardo Salvio y entra en su lugar Franco Watson. Comienzo el primer tiempo de la prórroga. Va a comenzar la prórroga. Cambio: se retira Alan Franco y entra en su lugar Alexsander Gomes. Cambio: se retira Guilherme Arana y entra en su lugar Caio Paulista. Amonestación para Alan Franco. Cambio: se retira Ramiro Carrera y entra en su lugar Dylan Aquino. Amonestación para Hulk. Cambio: se retira Bernard y entra en su lugar Gustavo Scarpa. Amonestación para Carlos Roberto Izquierdoz. Ya en juego el segundo tiempo. [ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. El árbitro da inicio al encuentro. Lanús Lanús 4-2-3-1 26 Nahuel

Losada 4 Gonzalo

Perez 24 Carlos

Roberto

Izquierdoz 13 Jose

Maria

Canale 6 Sasha

Marcich 39 Agustin

Medina 30 Agustin

Cardozo 11 Eduardo

Salvio 10 Marcelino

Moreno 23 Ramiro

Carrera 19 Rodrigo

Castillo Entrenador

0 Mauricio Pellegrino

Suplentes

17 Lautaro Morales



2 Ezequiel Muñoz



8 Franco Watson



35 Ronaldo Dejesus



7 Lautaro Acosta



50 Facundo Sanchez



25 Dylan Aquino



21 Armando Mendez



3 Nicolas Morgantini



14 Alexis Pedro Canelo



33 Juan Edgardo Ramirez



9 Walter Bou

Atlético MG Atlético MG 3-4-3 22 Everson 16 Ruan 14 Vitor

Hugo 6 Junior

Alonso 33 Rony 21 Alan

Franco 17 Igor

Gomes 13 Guilherme

Arana 11 Bernard 7 Hulk 92 Dudu Entrenador

0 Jorge Sampaoli

Suplentes

1 Gabriel Delfim



23 Ivan Roman



2 Natanael



38 Caio Paulista



26 Renzo Saravia



5 Alexsander Gomes



8 Fausto Vera



10 Gustavo Scarpa



25 Gabriel Menino



18 Reinier



42 Cadu



77 Biel

16 Faltas Cometidas 15 2 Fuera de Juego 1 43 Posesión de Balón 57 1 Tarjetas Amarillas 2 8 Tiros Fuera 7 3 Tiros a Puerta 6 3 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 9 Saques de Portería 15 0 Penaltis 0 16 Tiros Libres 18 6 Paradas 3 3 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 2 Tiros Fuera 2ª Mitad 3 3 soccer.shotoffet 1 1 Tiros a Puerta 1ª Mitad 2 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 2 soccer.shotonet 2 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 2 soccer.offsideet 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 soccer.red_cardset 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 0 soccer.yellow_cardset 0 0 Corners 1ª Mitad 2 1 Corners 2ª Mitad 1 2 soccer.corneret 1 47 Posesión de Balón 1ª Mitad 53 40 Posesión de Balón 2ª Mitad 60 0 soccer.possessionet 0 8 Faltas Cometidas 1ª Mitad 8 6 Faltas Cometidas 2ª Mitad 5 2 soccer.foulcommitet 2 Últimos enfrentamientos LAN 5 – 4 ATL 22/11/2025

🏆🏆 No se pudo agrandar el palmarés de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaolim se quedó con 7 coronas como entrenador. Lo curioso es que todas sus coronas han sido en Chile o en Atlético Mineiro, los que parecen ser sus lugares en el mundo, pese a que ha dirigido en varias partes.

Ganó tres torneos nacionales, una Copa Chile y una Copa Sudamericana con U de Chile, una Copa América con La Roja y un Campeonato Mineiro con Atlético.

Los títulos de Jorge Sampaoli: