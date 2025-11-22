Lanús no se conformó con ser verdugo de U de Chile y ahora se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer por penales a Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en el estadio Defensores del Chaco de Asunción (Paraguay).

La gran figura fue el arquero Nahuel Losada, quien atajó tres lanzamientos en la definición, además de un tremendo mano a mano en el alargue, permitiendo a su equipo seguir con vida en un momento de máxima tensión para los Granates.

El chileno Iván Román, quien estuvo en el banco de suplentes, no pudo levantar su primer título, mientras que Sampaoli, quien supo conquistar este mismo torneo en 2011 con la U, acumula 10 años sin ganar coronas internacionales (la última fue la Copa América 2015 con Chile).

⚽ Resumen de Atlético Mineiro vs Lanús por la final de la Copa Sudamericana 2025: goles, resultado y estadísticas

Lanús y Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli empataron 0-0 en el tiempo reglamentario y el alargue, en la capital paraguaya, dejando toda la presión a los lanzamientos penales.

Desde los 12 pasos, Losada atajó 3 y Lanús falló solo 2, en una serie en la que se patearon 14 tiros desde el punto penal.

Para los Granates anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo, Franco Watson y fallaron Walter Bou y Lautaro Acosta. En el elenco brasileño convirtieron Gustavo Scarpa, Igor, Éverson y Alexsander Gomes, en tanto que, erraron Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo.

📊 Estadísticas de Atlético Mineiro vs Lanús por la final de la Copa Sudamericana 2025

Copa Sudamericana Final Stage – 2025 Final
Lanús
22/11/2025 17:00
5
4
Descanso : 0 0
Finalizado Pen
Atlético MG
  • Carlos Roberto Izquierdoz 71′
  • Hulk 80′
  • Alan Franco 85′
121 ‘
Atlético MG
Tanda de penaltis fallado : Vitor Hugo
121 ‘
Atlético MG
Tanda de penaltis anotado : Alexsander Gomes
121 ‘
Atlético MG
Tanda de penaltis anotado : Everson
121 ‘
Atlético MG
Tanda de penaltis fallado : Biel
121 ‘
Atlético MG
Tanda de penaltis anotado : Igor Gomes
121 ‘
Atlético MG
Tanda de penaltis anotado : Gustavo Scarpa
121 ‘
Atlético MG
Tanda de penaltis fallado : Hulk
121 ‘
Lanús
Tanda de penaltis anotado : Franco Watson
121 ‘
Lanús
Tanda de penaltis anotado : Agustin Cardozo
121 ‘
Lanús
Tanda de penaltis fallado : Lautaro Acosta
121 ‘
Lanús
Tanda de penaltis anotado : Dylan Aquino
121 ‘
Lanús
Tanda de penaltis anotado : Sasha Marcich
121 ‘
Lanús
Tanda de penaltis anotado : Carlos Roberto Izquierdoz
121 ‘
Lanús
Tanda de penaltis fallado : Walter Bou
119 ‘
Lanús
Sustitución entra : Lautaro Acosta
119 ‘
Lanús
Sustitución sale : Agustin Medina
106 ‘
Atlético MG
Sustitución entra : Renzo Saravia
106 ‘
Atlético MG
Sustitución sale : Rony
103 ‘
Lanús
Sustitución entra : Juan Edgardo Ramirez
103 ‘
Lanús
Sustitución sale : Marcelino Moreno
103 ‘
Lanús
Sustitución entra : Armando Mendez
103 ‘
Lanús
Sustitución sale : Gonzalo Perez
94 ‘
Atlético MG
Sustitución entra : Biel
94 ‘
Atlético MG
Sustitución sale : Dudu
94 ‘
Lanús
Sustitución entra : Walter Bou
94 ‘
Lanús
Sustitución sale : Rodrigo Castillo
94 ‘
Lanús
Sustitución entra : Franco Watson
94 ‘
Lanús
Sustitución sale : Eduardo Salvio
87 ‘
Atlético MG
Sustitución entra : Alexsander Gomes
87 ‘
Atlético MG
Sustitución sale : Alan Franco
87 ‘
Atlético MG
Sustitución entra : Caio Paulista
87 ‘
Atlético MG
Sustitución sale : Guilherme Arana
85 ‘
Atlético MG
Tarjeta amarilla : Alan Franco
82 ‘
Lanús
Sustitución entra : Dylan Aquino
82 ‘
Lanús
Sustitución sale : Ramiro Carrera
80 ‘
Atlético MG
Tarjeta amarilla : Hulk
78 ‘
Atlético MG
Sustitución entra : Gustavo Scarpa
78 ‘
Atlético MG
Sustitución sale : Bernard
71 ‘
Lanús
Tarjeta amarilla : Carlos Roberto Izquierdoz
La tanda de penaltis pone punto final al encuentro.
FALLO – Vitor Hugo erra su lanzamiento en la tanda de penaltis
¡G O O O O O L! – ¡Franco Watson convierte el penalti!
¡G O O O O O L! – ¡Alexsander Gomes convierte el penalti!
¡G O O O O O L! – ¡Agustin Cardozo convierte el penalti!
¡G O O O O O L! – ¡Everson convierte el penalti!
FALLO – Lautaro Acosta erra su lanzamiento en la tanda de penaltis
FALLO – Biel erra su lanzamiento en la tanda de penaltis
¡G O O O O O L! – ¡Dylan Aquino convierte el penalti!
¡G O O O O O L! – ¡Igor Gomes convierte el penalti!
¡G O O O O O L! – ¡Sasha Marcich convierte el penalti!
¡G O O O O O L! – ¡Gustavo Scarpa convierte el penalti!
¡G O O O O O L! – ¡Carlos Roberto Izquierdoz convierte el penalti!
FALLO – Hulk erra su lanzamiento en la tanda de penaltis
FALLO – Walter Bou erra su lanzamiento en la tanda de penaltis
Da comienzo la tanda de penaltis.
A punto de comenzar la tanda de penaltis.
Cambio: se retira Agustin Medina y entra en su lugar Lautaro Acosta.
Cambio: se retira Rony y entra en su lugar Renzo Saravia.
Comienza el segundo tiempo de la prórroga.
[ +1 ‘ ] Finaliza el primer tiempo de la prórroga.
Cambio: se retira Marcelino Moreno y entra en su lugar Juan Edgardo Ramirez.
Cambio: se retira Gonzalo Perez y entra en su lugar Armando Mendez.
Cambio: se retira Dudu y entra en su lugar Biel.
Cambio: se retira Rodrigo Castillo y entra en su lugar Walter Bou.
Cambio: se retira Eduardo Salvio y entra en su lugar Franco Watson.
Comienzo el primer tiempo de la prórroga.
Va a comenzar la prórroga.
Cambio: se retira Alan Franco y entra en su lugar Alexsander Gomes.
Cambio: se retira Guilherme Arana y entra en su lugar Caio Paulista.
Amonestación para Alan Franco.
Cambio: se retira Ramiro Carrera y entra en su lugar Dylan Aquino.
Amonestación para Hulk.
Cambio: se retira Bernard y entra en su lugar Gustavo Scarpa.
Amonestación para Carlos Roberto Izquierdoz.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +4 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
El árbitro da inicio al encuentro.
Lanús
4-2-3-1
Nahuel Losada 26
Nahuel
Losada
Gonzalo Perez 4
Gonzalo
Perez
Carlos Roberto Izquierdoz 24
Carlos
Roberto
Izquierdoz
Jose Maria Canale 13
Jose
Maria
Canale
Sasha Marcich 6
Sasha
Marcich
Agustin Medina 39
Agustin
Medina
Agustin Cardozo 30
Agustin
Cardozo
Eduardo Salvio 11
Eduardo
Salvio
Marcelino Moreno 10
Marcelino
Moreno
Ramiro Carrera 23
Ramiro
Carrera
Rodrigo Castillo 19
Rodrigo
Castillo
  • Entrenador
  • 0
    Mauricio Pellegrino
  • Suplentes
  • 17
    Lautaro Morales
  • 2
    Ezequiel Muñoz
  • 8
    Franco Watson
  • 35
    Ronaldo Dejesus
  • 7
    Lautaro Acosta
  • 50
    Facundo Sanchez
  • 25
    Dylan Aquino
  • 21
    Armando Mendez
  • 3
    Nicolas Morgantini
  • 14
    Alexis Pedro Canelo
  • 33
    Juan Edgardo Ramirez
  • 9
    Walter Bou
Atlético MG
3-4-3
Everson 22
Everson
Ruan 16
Ruan
Vitor Hugo 14
Vitor
Hugo
Junior Alonso 6
Junior
Alonso
Rony 33
Rony
Alan Franco 21
Alan
Franco
Igor Gomes 17
Igor
Gomes
Guilherme Arana 13
Guilherme
Arana
Bernard 11
Bernard
Hulk 7
Hulk
Dudu 92
Dudu
  • Entrenador
  • 0
    Jorge Sampaoli
  • Suplentes
  • 1
    Gabriel Delfim
  • 23
    Ivan Roman
  • 2
    Natanael
  • 38
    Caio Paulista
  • 26
    Renzo Saravia
  • 5
    Alexsander Gomes
  • 8
    Fausto Vera
  • 10
    Gustavo Scarpa
  • 25
    Gabriel Menino
  • 18
    Reinier
  • 42
    Cadu
  • 77
    Biel
16
Faltas Cometidas
15
2
Fuera de Juego
1
43
Posesión de Balón
57
1
Tarjetas Amarillas
2
8
Tiros Fuera
7
3
Tiros a Puerta
6
3
Corners
4
0
Tarjetas Rojas
0
9
Saques de Portería
15
0
Penaltis
0
16
Tiros Libres
18
6
Paradas
3
3
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
3
3
1
1
Tiros a Puerta 1ª Mitad
2
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
2
2
2
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
2
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
2
0
0
0
Corners 1ª Mitad
2
1
Corners 2ª Mitad
1
2
1
47
Posesión de Balón 1ª Mitad
53
40
Posesión de Balón 2ª Mitad
60
0
0
8
Faltas Cometidas 1ª Mitad
8
6
Faltas Cometidas 2ª Mitad
5
2
2
Últimos enfrentamientos
LAN 5 – 4 ATL 22/11/2025

🏆🏆 No se pudo agrandar el palmarés de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaolim se quedó con 7 coronas como entrenador. Lo curioso es que todas sus coronas han sido en Chile o en Atlético Mineiro, los que parecen ser sus lugares en el mundo, pese a que ha dirigido en varias partes.

Ganó tres torneos nacionales, una Copa Chile y una Copa Sudamericana con U de Chile, una Copa América con La Roja y un Campeonato Mineiro con Atlético.

Los títulos de Jorge Sampaoli:

  • Torneo Apertura 2011 – U de Chile
  • Torneo de Clausura 2011 – U de Chile
  • Torneo de Apertura 2012 – U de Chile
  • Copa Chile 2012 – U de Chile
  • Copa América 2015 – Selección Chilena
  • Campeonato Mineiro 2020 – Atlético Mineiro
  • Copa Sudamericana 2025 – Atlético Mineiro

