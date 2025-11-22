Lanús no se conformó con ser verdugo de U de Chile y ahora se coronó campeón de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer por penales a Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli en el estadio Defensores del Chaco de Asunción (Paraguay).
La gran figura fue el arquero Nahuel Losada, quien atajó tres lanzamientos en la definición, además de un tremendo mano a mano en el alargue, permitiendo a su equipo seguir con vida en un momento de máxima tensión para los Granates.
El chileno Iván Román, quien estuvo en el banco de suplentes, no pudo levantar su primer título, mientras que Sampaoli, quien supo conquistar este mismo torneo en 2011 con la U, acumula 10 años sin ganar coronas internacionales (la última fue la Copa América 2015 con Chile).
⚽ Resumen de Atlético Mineiro vs Lanús por la final de la Copa Sudamericana 2025: goles, resultado y estadísticas
Lanús y Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli empataron 0-0 en el tiempo reglamentario y el alargue, en la capital paraguaya, dejando toda la presión a los lanzamientos penales.
Desde los 12 pasos, Losada atajó 3 y Lanús falló solo 2, en una serie en la que se patearon 14 tiros desde el punto penal.
Para los Granates anotaron Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Dylan Aquino, Agustín Cardozo, Franco Watson y fallaron Walter Bou y Lautaro Acosta. En el elenco brasileño convirtieron Gustavo Scarpa, Igor, Éverson y Alexsander Gomes, en tanto que, erraron Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo.
📊 Estadísticas de Atlético Mineiro vs Lanús por la final de la Copa Sudamericana 2025
- Carlos Roberto Izquierdoz 71′
- Hulk 80′
- Alan Franco 85′
Losada
Perez
Roberto
Izquierdoz
Maria
Canale
Marcich
Medina
Cardozo
Salvio
Moreno
Carrera
Castillo
- Entrenador
-
0Mauricio Pellegrino
- Suplentes
-
17Lautaro Morales
-
2Ezequiel Muñoz
-
8Franco Watson
-
35Ronaldo Dejesus
-
7Lautaro Acosta
-
50Facundo Sanchez
-
25Dylan Aquino
-
21Armando Mendez
-
3Nicolas Morgantini
-
14Alexis Pedro Canelo
-
33Juan Edgardo Ramirez
-
9Walter Bou
Hugo
Alonso
Franco
Gomes
Arana
- Entrenador
-
0Jorge Sampaoli
- Suplentes
-
1Gabriel Delfim
-
23Ivan Roman
-
2Natanael
-
38Caio Paulista
-
26Renzo Saravia
-
5Alexsander Gomes
-
8Fausto Vera
-
10Gustavo Scarpa
-
25Gabriel Menino
-
18Reinier
-
42Cadu
-
77Biel
🏆🏆 No se pudo agrandar el palmarés de Jorge Sampaoli
Jorge Sampaolim se quedó con 7 coronas como entrenador. Lo curioso es que todas sus coronas han sido en Chile o en Atlético Mineiro, los que parecen ser sus lugares en el mundo, pese a que ha dirigido en varias partes.
Ganó tres torneos nacionales, una Copa Chile y una Copa Sudamericana con U de Chile, una Copa América con La Roja y un Campeonato Mineiro con Atlético.
Los títulos de Jorge Sampaoli:
- Torneo Apertura 2011 – U de Chile
- Torneo de Clausura 2011 – U de Chile
- Torneo de Apertura 2012 – U de Chile
- Copa Chile 2012 – U de Chile
- Copa América 2015 – Selección Chilena
- Campeonato Mineiro 2020 – Atlético Mineiro
- Copa Sudamericana 2025 – Atlético Mineiro