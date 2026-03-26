Un fuerte rumor sacude por estas horas a Universidad de Chile y a La Moneda. De acuerdo a información difundida por La Voz Azul a través de su cuenta en X, La vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, estaría viviendo sus últimos días en el Centro Deportivo Azul, ya que surge como la principal carta del Gobierno para reemplazar a la vocera de Gobierno, Mara Sedini.

La actual ministra ha sido duramente cuestionada por su gestión comunicacional en el los últimos días, lo que habría abierto la puerta a un eventual cambio en el cargo, donde el nombre de la exministra comienza a tomar fuerza en el oficialismo.

Cecilia Pérez podría dejar Azul Azul para volver al Gobierno

La eventual salida de Cecilia Pérez marcaría su regreso a la primera línea de la política nacional. Desde su llegada al directorio de Azul Azul en 2022, se consolidó como una figura influyente en Universidad de Chile, siendo incluso mencionada como posible candidata a la presidencia del club.

Sin embargo, los cuestionamientos a la actual vocera de Gobierno, Mara Sedini, habrían acelerado los movimientos en La Moneda, donde el nombre de la exministra surge como una alternativa con experiencia para asumir el desafío comunicacional del Ejecutivo.

¿Quién asumiría en Azul Azul si sale Cecilia Pérez?

En el plano institucional, una eventual salida de la vicepresidenta provocaría un reordenamiento inmediato en la concesionaria. El principal beneficiado sería José Ramón Correa, quien quedaría bien posicionado para asumir la presidencia de Azul Azul.

Este escenario se da en medio de la compleja situación de Michael Clark, actual timonel del club, cuya continuidad se ha visto debilitada tras las repercusiones del caso CMF.

La vicepresidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, podría estar viviendo sus últimos días en el CDA tras la revelación de su nombre en reemplazo de Mara Sedini, actual Vocera de Gobierno quien a sido duramente criticada por su labor.



En el plano Universitario, esta sería la carta… pic.twitter.com/80l3shhwmg — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) March 26, 2026

En resumen