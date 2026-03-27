El mercado de invierno en el Centro Deportivo Azul (CDA) ha comenzado a moverse mucho antes de lo previsto. Universidad de Chile ya tiene definido el primer nombre para potenciar el plantel de Fernando Gago de cara al segundo semestre de 2026. Ante la urgente necesidad de variantes en la zona de creación, la dirigencia estudiantil tomó una determinación radical: recuperar de inmediato a uno de sus proyectos con mayor proyección, quien hoy brilla con luz propia lejos de Santiago.

Se trata de Jeison Fuentealba. El volante, que partió a préstamo en busca de los minutos que Francisco “Paqui” Meneghini no le iba a entregar, ha demostrado un nivel superlativo en la Universidad de Concepción. Tras su reciente exhibición ante Cobresal, donde anotó un doblete espectacular en apenas tres minutos para dar vuelta el marcador, la gerencia deportiva decidió que su momento de brillar con la U ha llegado, adelantando su retorno para liderar el mediocampo de Gago.

La “letra chica” que permite el regreso de Jeison Fuentealba

La clave de esta operación relámpago reside en el contrato de cesión firmado a principios de temporada con el “Campanil”. Según reveló La Magia Azul, la dirigencia incluyó una cláusula de repesca que permite el retorno del jugador a mitad de año. Esta herramienta legal es la que la gerencia deportiva ejecutará en los próximos días, notificando que Fuentealba debe presentarse en La Cisterna apenas finalice la primera rueda del Campeonato Nacional 2026, convirtiéndose así en la primera incorporación de invierno.

Lo mejor para las arcas del club es que este movimiento no ocupa ninguno de los tres cupos permitidos para el mercado de pases. Al ser un jugador con contrato vigente en los azules, “no entra en esa categoría de los nuevos refuerzos”, lo que permite a Gago seguir buscando otras piezas externas mientras asegura el talento de la casa que ya conoce el ADN de la institución.

¿El reemplazo ante la incertidumbre de Lucas Assadi?

La decisión de la directiva no es casualidad. El retorno del mediocampista de 23 años surge también ante la incertidumbre que rodea el futuro de Lucas Assadi. Con ofertas desde el extranjero sobre la mesa, en el CDA no saben qué pasará con su “10” titular desde junio en adelante. Traer de vuelta a Fuentealba significa sumar a un jugador que “ya conoce el club, que no requiere adaptación y que llega con el ritmo de competencia necesario”, habiendo sumado 644 minutos y dos goles fundamentales en lo que va de 2026.

Para Fuentealba, esta noticia representa la oportunidad que siempre esperó desde que salió de las series menores. Su inminente retorno se da en un contexto donde el equipo necesita ese “pie distinto” para alimentar a los delanteros en la recta final del torneo. La dirigencia confía en que su madurez, adquirida fuera de casa, sea el factor determinante para consolidarse definitivamente como el conductor que la hinchada espera ver bajo el mando de Gago.

En resumen

El nombre: Jeison Fuentealba regresa a la U tras su exitoso préstamo en la UdeC.

Jeison Fuentealba regresa a la U tras su exitoso préstamo en la UdeC. La modalidad: Se ejecutará una cláusula de repesca; no ocupa cupo de refuerzo invernal.

Se ejecutará una cláusula de repesca; no ocupa cupo de refuerzo invernal. El motivo: Su nivel actual (doblete a Cobresal) y la posible partida de Lucas Assadi.

Su nivel actual (doblete a Cobresal) y la posible partida de Lucas Assadi. Los números: Ha disputado 644 minutos en 2026, con dos goles y gran regularidad.

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