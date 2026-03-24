En una jornada marcada por el debut de Fernando Gago y la derrota ante Unión La Calera, la crisis administrativa de Universidad de Chile sumó un nuevo capítulo. Aldo Marín, director de Azul Azul, rompió el silencio en el Estadio Nacional para referirse al reportaje de Canal 13 que lo vinculó con Víctor Poblete, líder de “Los Wayans” detenido por narcotráfico. Con un tono desafiante, el dirigente desestimó cualquier irregularidad legal y descartó abandonar su cargo, asegurando que cuenta con el respaldo total de la testera estudiantil.

¿Qué dijo Aldo Marín sobre su reunión con el narcobarrista Víctor Poblete?

El director de Azul Azul fue enfático en señalar que el encuentro fue una situación aislada que se “desvirtuó”. Según su versión, la cita en un servicentro fue una conversación fortuita: “Tuve una conversación, pero acá se hablan de otras cosas que no tienen nada que ver, no hay nexos ni ninguna falta o delito. Vi a esta persona por única vez, alguien tomó una foto y se desvirtuó todo”, explicó Marín.

Además, el dirigente estableció una controversial distinción legal para defenderse: “Un vínculo tiene que ver cuando una persona le pasa algo de valor a otra persona: una entrada, una camiseta, dinero… eso es lo que dice la ley. Una conversación no tiene que ver con eso”. Según Marín, el diálogo se centró en temas comunes de cualquier hincha, como el proyecto del estadio y los arbitrajes.

El director involucrado en el reportaje de Canal 13, Aldo Marín, se acercó a los medios en la previa del duelo ante Union La Calera y despejó las dudas de la prensa sobre esta “reunión” con el hincha azul en un servicentro.#VamosLaU #LocuraTotal 🔵🔴🤘🏻 pic.twitter.com/R61smo5sBb — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) March 24, 2026

¿Renunciará Aldo Marín a su cargo en el directorio de la U de Chile?

A pesar de las críticas de históricos y la presión mediática, Marín descartó de plano dar un paso al costado. El directivo aseguró que mantendrá su política de cercanía con los fanáticos: “Voy a seguir hablando con el hincha. No puedo no hacerlo porque me comprometí a esto”. Asimismo, confirmó que el tema ya fue tratado internamente y que no se siente cuestionado por sus pares de la concesionaria antes de la reunión clave de este jueves.

¿Cuál es la postura de Michael Clark ante la polémica de Aldo Marín?

El respaldo del presidente de Azul Azul, Michael Clark, parece ser el principal sustento de Marín. El director afirmó mantener una comunicación constante con la cabeza del club: “Estoy muy tranquilo, en el directorio saben de qué se trata. No hay que agrandarlo. Tengo el respaldo del presidente, hablo todos los días con Mike”, sentenció, cerrando cualquier puerta a una salida inmediata.

En resumen

La defensa: Marín asegura que solo fue una conversación y que “no es delito”.

Marín asegura que solo fue una conversación y que “no es delito”. Sin pruebas: Descartó la entrega de dinero, entradas o indumentaria al barrista.

Descartó la entrega de dinero, entradas o indumentaria al barrista. Respaldo total: Afirma contar con el apoyo de Michael Clark y el directorio.

Afirma contar con el apoyo de Michael Clark y el directorio. El futuro: Descartó renunciar y aseguró que seguirá escuchando a los hinchas.

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