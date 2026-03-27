Lucas Assadi está recuperado del esguince sindesmal en el tobillo izquierdo que sufrió el 23 de febrero ante Deportes Limache. El 10 de Universidad de Chile no jugará ante Audax Italiano por el sintético de La Florida, pero tiene fecha confirmada de regreso: el domingo 5 de abril ante Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

El DT Fernando Gago ya sabe cuándo recupera a su mejor jugador. El cuerpo técnico azul tomó la decisión de no arriesgar el regreso en cancha sintética, que podría comprometer al volante antes de completar su recuperación. La U perdió 1-0 ante Unión La Calera en el debut oficial de Gago —partido donde Assadi tampoco estuvo— y el equipo extraña con urgencia al que era el mejor futbolista del Campeonato Nacional 2025.

El propio 10 lo confirmó en Radio ADN: “Se supone que contra La Serena ya voy a poder. Estaré listo con Audax, pero por el tema de la cancha quieren cuidarme un poco. Volvería con La Serena“. La última vez que Assadi jugó fue antes del Superclásico 199.

¿Por qué Assadi no ha renovado con Universidad de Chile?

La respuesta es incómoda para Azul Azul. El mediocampista termina contrato en diciembre de 2026 y, si no renueva antes de junio, podrá negociar como agente libre con cualquier club del mundo sin que la U reciba un peso. La dirigencia le presentó una propuesta por dos años más —hasta 2028— con mejora salarial, pero con una cláusula de salida de entre 3 y 5 millones de dólares que el entorno del jugador considera excesiva.

Desde Brasil, el Atlético Mineiro ya estudia ofrecer un precontrato en junio para asegurarse al jugador sin costo. La U rechazó las ofertas del Malmö FF de Suecia y del propio Galo en el mercado de verano, pero cada mes que pasa sin acuerdo acerca a Assadi a la salida gratuita.

¿Qué dijo Assadi sobre su renovación en la U de Chile?

El 10 no quiso entrar en detalle y le pasó la pelota a la directiva: “Prefiero no hablar de eso. Si en un momento quiere hablar la dirigencia, que lo digan ellos”. Con esa frase, Assadi le traspasó toda la presión al presidente Michael Clark, quien se ha mantenido en silencio sobre el tema. Cuando le preguntaron por los rumores, fue directo: “A veces se habla de más. Estoy preocupado de volver solamente“.

Assadi no quiere quemar sus puentes, pero tampoco cede en sus condiciones. Es el jugador con más poder negociador que ha tenido la U en años — y el reloj no para.

Datos clave del regreso de Assadi

Lesión : esguince sindesmal tobillo izquierdo

: esguince sindesmal tobillo izquierdo Fecha de la lesión : 23 de febrero de 2026 vs Deportes Limache

: 23 de febrero de 2026 vs Deportes Limache Partidos perdidos : 6 compromisos oficiales

: 6 compromisos oficiales Descartado : Audax Italiano (31 de marzo) por cancha sintética

: Audax Italiano (31 de marzo) por cancha sintética Fecha de regreso : domingo 5 de abril vs Deportes La Serena

: domingo 5 de abril vs Deportes La Serena Contrato vigente : hasta diciembre de 2026

: hasta diciembre de 2026 Libre para negociar: desde junio de 2026

¿Cuándo vuelve Assadi a jugar?

No jugará ante Audax Italiano el 31 de marzo. Su regreso está programado para el 5 de abril ante Deportes La Serena en el Campeonato Nacional.

¿Por qué no ha renovado con la U?

El punto de conflicto es la cláusula de salida: la U propone entre 3 y 5 millones de dólares, cifra que el entorno del jugador encuentra excesiva.

¿Puede Assadi irse gratis?

Sí. Si no renueva antes de junio de 2026, podrá negociar libremente con cualquier club y la U no recibiría ningún monto por su traspaso.

¿Qué clubes quieren a Assadi?

El Atlético Mineiro estudia ofrecerle un precontrato en junio para ficharlo gratis. Anteriormente la U rechazó ofertas del Malmö FF (2,4 millones de euros) y del propio Galo en el mercado de verano.

En resumen