El ciclo de Jorge Sampaoli en Universidad de Chile (2011-2012) es sagrado para la historia, pero los secretos de cómo se forjó esa máquina de fútbol empiezan a ver la luz con una crudeza inesperada. Años después de tocar el cielo con la Copa Sudamericana, Matías Rodríguez, uno de los máximos referentes de esa gesta, decidió romper el silencio para describir una realidad que incomoda: un sistema de exigencia extrema donde el jugador era exprimido al máximo, bajo métodos que muchas veces “no gustaban”.

El histórico lateral derecho, que bajo el mando del casildense alcanzó su peak y llegó a la Selección Argentina, desclasificó detalles de un vestuario que volaba, pero que convivía con una presión asfixiante. En una charla que ya sacude al mundo azul, el “Mati” confirmó que para Sampaoli el bienestar del futbolista era secundario frente al resultado, instalando una competencia “salvaje” que dejó cicatrices en el camino a la gloria.

¿Cómo era el polémico método de Sampaoli para “explotar” a sus jugadores?

Matías Rodríguez fue frontal al describir la intensidad que imponía el técnico. Según el exjugador, la efectividad del equipo no nacía solo de la táctica, sino de una presión psicológica que rozaba el límite de lo tolerable. “Te sacaba el máximo, a veces no de la mejor forma, pero en definitiva muchos de los que estábamos en ese momento nos hizo explotar”, confesó el argentino en conversación con La Metro TV.

El relato de Rodríguez apunta a que el éxito justificaba cualquier trato, una filosofía que el plantel sentía a diario y que generaba un desgaste silencioso. “Hay formas a veces que no gustan, pero sacó lo mejor y sobre todo para él siempre lo importante era el equipo”, añadió, subrayando que en la balanza de Sampaoli, el factor humano siempre estuvo por debajo de la pizarra.

“Bueno, no anduviste bien, chao”: El sistema de descarte en la U

Lo más impactante de las declaraciones de Rodríguez fue la descripción de la inestabilidad total que vivían incluso los referentes. En la U de Sampaoli, no existía el respeto por la trayectoria si el rendimiento bajaba un solo escalón. “Independiente de los nombres propios. Bueno no anduviste bien, chao, hay otro”, disparó el exlateral sobre la frialdad del casildense para “cortar cabezas”.

Esta dinámica generaba un clima de alerta permanente que el “Mati” define como una competencia extrema. “Si tú te quedas ‘me sacó’… tenías que demostrar que tenías que volver al equipo. Y así era una competencia muy linda y sana dentro del plantel. Donde tú bajabas, sabías que tu compañero venía ahí atrás”, sentenció. Un sistema que funcionó para levantar copas, pero que hoy es cuestionado por uno de sus protagonistas.

En resumen

La confesión: Matías Rodríguez admitió que las formas de Sampaoli para exigir “no gustaban”.

Matías Rodríguez admitió que las formas de Sampaoli para exigir “no gustaban”. El trato: El DT priorizaba el resultado por sobre el trato humano: “Te sacaba el máximo, no de la mejor forma”.

El DT priorizaba el resultado por sobre el trato humano: “Te sacaba el máximo, no de la mejor forma”. El descarte: “No anduviste bien, chao”, la frase que resume la nula seguridad de los jugadores en ese ciclo.

“No anduviste bien, chao”, la frase que resume la nula seguridad de los jugadores en ese ciclo. El legado: Rodríguez reconoce que, pese a las diferencias, ese régimen los llevó a su peak futbolístico.

¿Es válido cualquier método con tal de ser campeón o las revelaciones de Matías Rodríguez ensucian el legado de Sampaoli? Entra al debate y opina en AlAireLibre.cl.