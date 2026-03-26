Universidad de Chile vive días tensos en el arranque del ciclo de Fernando Gago. A la dolorosa derrota en su debut ante Unión La Calera, el técnico argentino suma un problema que golpea fuerte al plantel: las múltiples bajas por lesión.

Con nombres importantes como Lucas Assadi, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero arrastrando molestias, en las últimas horas el “hospital azul” sumó a un nuevo paciente. La dolencia de una de las promesas del club complica aún más la conformación del equipo, sobre todo en este inicio de competencia.

¿Quién es el nuevo lesionado que preocupa a la U de Chile?

El dolor de cabeza para el cuerpo técnico tiene nombre y apellido: Ignacio Vásquez. El extremo de 19 años encendió las alarmas tras conocerse una posible lesión en su hombro, lo que en primera instancia hacía temer una ausencia de varias semanas.

Sin embargo, desde el entorno azul hay cautela. Según informó Bolavip Chile, “El jugador de 19 años será sometido a nuevos exámenes médicos para determinar con mayor especificidad la gravedad de su afección”.

¿Ignacio Vásquez se pierde el próximo partido de la U de Chile por lesión?

Pese al susto inicial, en Universidad de Chile mantienen la esperanza de contar con el joven delantero en el corto plazo.

El mismo medio detalló que “en el cuadro azul, incluso, hay un grado de esperanza para no perderlo en ningún duelo. ¿Cómo? Sí: hay posibilidades de que diga presente frente a Audax Italiano por la Copa de la Liga”.

Eso sí, el peor escenario ya está considerado. “si los resultados dictan que el panorama es adverso, el plazo máximo de recuperación será de cuatro semanas”.

El canterano azul ha sido clave en los últimos encuentros con la Universidad de Chile / ©Photosport

¿Cuándo juega la U de Chile su próximo partido?

En medio de la preocupación por las bajas recurrentes, Fernando Gago prepara el próximo desafío, donde cada jugador disponible será clave.

Universidad de Chile enfrentará a Audax Italiano el martes 31 de marzo a las 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, por el Grupo D de la Copa de la Liga, en un duelo clave para no seguir perdiendo terreno en la tabla.

⚔️ Rival: Audax Italiano

Audax Italiano 📆 Fecha: Martes 31 de marzo

Martes 31 de marzo ⌚ Hora: 18:00 Horas

18:00 Horas 🏟️ Estadio: Estadio Bicentenario de la Florida

En resumen