Universidad de Chile no logra salir del enredo en la Copa de la Liga y el propio plantel ya habla de las causas. Nicolás Ramírez asumió el escenarios: los resultados no llegan, la presión crece y las lesiones empiezan a marcar el día a día del equipo. El cuadro azul está obligado a reaccionar y el margen se achica con cada partido.

“Te empiezas a cargar de una presión que fuimos acumulando, logramos un par de resultados positivos entre medio, pero no hemos podido consolidar un funcionamiento que nos de victorias en un período más largo”, explicó, apuntando directamente a la falta de regularidad que arrastra el equipo.

En paralelo, también abordó el arribo de Fernando Gago, destacando el cambio desde lo anímico. “Lo principal ha sido desde la energía, lo que podemos ordenar desde una charla, no hemos tenido tiempo para trabajar en cancha. Es el poder dar una arenga desde una energía distintas”, comentó sobre los primeros días del técnico.

¿Por qué la presión está afectando a Universidad de Chile?

Ramírez reconoció que el contexto ha generado dudas en el plantel: “Tenemos una forma de jugar que nos acerca más a la victoria, pero hemos caído en que nos llegan y nos anotan. Nos ha costado más que nuestras llegadas finalicen en gol”, señaló.

El defensor también puso el foco en el impacto emocional del momento. “Eso genera una tensión diferente. No es algo que hablemos, pero pienso que arrastrar resultados que no esperamos te hace pensar que hay algo más”, agregó, dejando en evidencia cómo el escenario afecta al grupo.

¿Qué rol juegan las lesiones en el momento de la U?

El otro factor que complica el panorama es la seguidilla de problemas físicos: son seis los jugadores que están lesionados. “Han sido multifactoriales, hemos corrido con un poco de mala suerte. Las preparaciones acá siempre han sido de buena forma, trabajando con intensidad y jugamos de esa misma forma”, detalló.

Además, vinculó directamente el momento futbolístico con el físico: “Eso, sumado a la tensión por no ganar, pueden ser condicionantes para lesiones musculares”, sostuvo.

Con el duelo ante Audax Italiano por la Copa de la Liga por delante, la U enfrenta un escenario decisivo y para Ramírez “es un duelo crucial, estamos en una posición poco favorable. Tenemos que ganar para seguir luchando por el primer lugar”.