Universidad de Chile suma un nuevo problema en pleno inicio de temporada: Fabián Hormazábal quedó fuera de La Roja por lesión y regresa anticipadamente a Santiago. La baja llega en un contexto complejo para Fernando Gago, que ya arrastra varias ausencias en su plantel.

El lateral derecho estaba considerado para el amistoso ante Cabo Verde, incluso con opciones de ser titular. Sin embargo, molestias físicas durante la concentración encendieron las alarmas y derivaron en exámenes que confirmaron la lesión.

¿Qué lesión dejó fuera a Hormazábal de La Roja?

El diagnóstico apunta a una lesión muscular en los isquiotibiales. Según informó la Federación, los plazos de recuperación superan la fecha FIFA, lo que hizo inviable su permanencia en la selección.

El jugador ya inició su regreso a Chile para continuar su tratamiento en el Centro Deportivo Azul, donde se evaluará su evolución y el tiempo exacto que estará fuera de las canchas.

¿Cómo impacta esta baja en el momento de la U?

Para Gago, la salida de Hormazábal representa una nueva complicación. El lateral es titular en la banda derecha y su ausencia reduce opciones en una zona clave del equipo.

Además, su baja se suma a un escenario más amplio: la U ya venía enfrentando múltiples ausencias en el plantel, lo que obliga a reconfigurar la planificación en pleno arranque del ciclo.

Lesionados: Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Charles Aránguiz, Diego Vargas, Lucas Assadi, Fabián Hormazábal.

Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Charles Aránguiz, Diego Vargas, Lucas Assadi, Fabián Hormazábal. Selección: Javier Altamirano, Lucas Romero (Selección paraguaya).

Javier Altamirano, Lucas Romero (Selección paraguaya). Sub 20: Jhon Cortés, Elías Rojas.

La consecuencia es inmediata: la U sigue acumulando problemas de disponibilidad y Gago debe encontrar soluciones rápidas de cara al partido con Audax Italiano por la Copa de la Liga.