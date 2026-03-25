La Selección chilena vuelve a la cancha en pleno proceso de reconstrucción. La Roja enfrentará a Cabo Verde en Nueva Zelanda en su primer amistoso del 2026, en un escenario donde el recambio generacional ya es una realidad.

El equipo dirigido por Nicolás Córdova busca consolidar una nueva identidad tras quedar fuera de su tercer Mundial consecutivo. Enfrente tendrá a una selección que vive el mejor momento de su historia, clasificada por primera vez a una Copa del Mundo.

¿Qué canal transmite el partido Chile vs Cabo Verde EN VIVO?

El amistoso internacional entre Chile y Cabo Verde será transmitido en televisión abierta y plataformas online.

💻 TV: Chilevisión

📲 Streaming: Chilevisión Web / MiCHV

🖥️ Cobertura minuto a minuto: EN VIVO en Alairelibre.cl, con goles, análisis, estadísticas y reacciones desde Nueva Zelanda.

¿A qué hora juega Chile vs Cabo Verde?

📆 Viernes 27 de marzo

⏰ 00:00 horas (Chile)

⏰ 00:00 horas (Chile) 🏟️ Eden Park, Auckland – Nueva Zelanda

📺 Transmite: Chilevisión

📲 Streaming: Chilevisión Web y MiCHV

¿Dónde ver Chile vs Cabo Verde por Chilevisión online?

El duelo será emitido gratis por Chilevisión, tanto en su señal abierta como en sus plataformas digitales oficiales:

Chilevisión en TV Abierta (TDT):

11.1 (Santiago), 9.1 (Arica), 4.1 (Iquique), 2.1 (Calama), 7.1 (Antofagasta), 10.1 (Valparaíso), 11.1 (Temuco), 10.1 (Puerto Montt)

Chilevisión en cableoperadores:

VTR: 21 / 711

DirecTV: 151 / 1151

Movistar: 121 / 811

Claro: 55 / 555

Zapping: 21

Entel: 66

Mundo: 15 / 515

GTD/Telsur: 21 / 27

¿Dónde ver GRATIS Chile vs Cabo Verde?

El partido será transmitido gratis por:

Chilevisión (señal abierta)

Chilevisión Web

App MiCHV

👉 Además, podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO en Alairelibre.cl.

¿Dónde ver Chile vs Cabo Verde online por streaming?

La transmisión digital estará disponible en:

Chilevisión Web

App MiCHV

📲 También podrás seguir toda la cobertura en Alairelibre.cl.

Formación probable de Chile vs Cabo Verde

Posible XI de La Roja:

Vigouroux; Maripán, Kuscevic, Lichnovsky; Suazo, Loyola, Pizarro; Osorio, Millán, Aravena; Brereton Díaz.

Formación probable de Cabo Verde vs Chile

Vozinha; Paulo, Pires, Borges, Moreira; Semedo, Rodrigues; Arcanjo, Duarte, Mendes; Livramento.

¿Cómo llegan Chile y Cabo Verde?

El partido presenta un contexto especial. Chile sigue en reconstrucción tras quedar fuera del Mundial, mientras que Cabo Verde atraviesa el mejor momento de su historia.

En el Ranking FIFA, la diferencia es mínima:

🇨🇱 Chile: puesto 55

🇨🇻 Cabo Verde: puesto 67

Solo 12 posiciones separan a ambos equipos, reflejando lo competitivo que puede ser este duelo. Chile llega con una racha positiva en amistosos, mientras que Cabo Verde suma resultados sólidos ante rivales exigentes y se prepara para el Mundial 2026.

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