La Selección Chilena enfrenta a Cabo Verde en un amistoso internacional que se disputará en Eden Park, Nueva Zelanda, este viernes 27 de marzo a las 00:00 horas de nuestro país (noche del jueves).

El equipo nacional sigue en pleno proceso de reconstrucción, mientras que su rival llega con la confianza de haber clasificado por primera vez a un Mundial.

Amistosos – 2026 1 Chile Sin Comenzar Cabo Verde

Previa del partido Chile vs Cabo Verde

Chile encara este amistoso aún buscando identidad tras quedar fuera de su tercer Mundial consecutivo (2018, 2022 y 2026). Un golpe duro para una generación que hace menos de una década dominaba Sudamérica, con los títulos de Copa América 2015 y 2016 como punto más alto.

Hoy, el escenario es otro: La Roja ocupa el puesto 52 del ranking FIFA y atraviesa un proceso de recambio liderado por Nicolás Córdova. Eso sí, hay señales positivas. Chile llega con tres triunfos consecutivos y cuatro partidos sin perder, mostrando una estructura más ordenada y una idea que comienza a tomar forma. Este amistoso aparece como una prueba clave para seguir consolidando ese nuevo ciclo.

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Cabo Verde, en tanto, vive el mejor momento de su historia. El conjunto africano clasificó por primera vez a un Mundial tras liderar su grupo en las Eliminatorias CAF, superando incluso a Camerún.

Con siete victorias y dos empates en 10 partidos, su campaña se sostuvo en la solidez defensiva y el orden táctico. Desde entonces, ha seguido preparándose con amistosos ante rivales exigentes como Irán y Egipto, logrando empates que refuerzan su competitividad.

El desafío ahora es mayor: en el Mundial compartirá grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita. Ante Chile, buscará medirse ante un rival de características similares a los que enfrentará en la cita planetaria.

Racha reciente de Chile (amistosos):

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Racha reciente de Chile (todas las competiciones):

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Racha reciente de Cabo Verde:

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Noticias de los equipos

Chile presentó una convocatoria marcada por el recambio, con presencia de jóvenes talentos y algunos referentes que sostienen la base. Guillermo Maripán y Rodrigo Echeverría asumen el liderazgo en un plantel que ya no cuenta con nombres históricos como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel en esta nómina.

En ofensiva, Ben Brereton Díaz aparece como la principal carta de gol, acompañado por la velocidad de Darío Osorio y Alexander Aravena. En mediocampo, Vicente Pizarro y Javier Altamirano siguen sumando minutos en este nuevo proceso. El arco estaría en manos de Lawrence Vigouroux, consolidándose como alternativa en el nuevo ciclo.

Cabo Verde, por su parte, llega con varias novedades en su convocatoria, incluyendo nuevos nombres como Carlos dos Santos, Jorginho Soares y Jordan Mendes. Sin embargo, no contará con Jamiro Monteiro por lesión ni con el experimentado defensor Stopira.

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Posibles formaciones Chile vs Cabo Verde

Probable XI de Chile vs Cabo Verde:

Vigouroux; Maripán, Kuscevic, Lichnovsky; Suazo, Loyola, Pizarro; Osorio, Millán, Aravena; Brereton Díaz

Probable XI de Cabo Verde vs Chile:

Vozinha; Paulo, Pires, Borges, Moreira; Semedo, Rodrigues; Arcanjo, Duarte, Mendes; Livramento

Pronóstico Chile vs Cabo Verde de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: Chile 1-1 Cabo Verde

Chile ha mostrado señales de mejora, pero todavía está en construcción. Cabo Verde, en cambio, es un equipo ordenado, competitivo y difícil de vulnerar, por lo que un empate aparece como el resultado más probable en un duelo equilibrado.