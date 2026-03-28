El conflicto que rodea a Azul Azul suma un nuevo capítulo y no pasa desapercibido en el entorno de Universidad de Chile. En medio de un escenario marcado por decisiones administrativas y cuestionamientos legales, la figura de Michael Clark vuelve al centro de la polémica.

Esta vez, las declaraciones llegan desde una voz influyente dentro de la casa de estudios. Y no es menor: el tema mezcla fútbol, poder y normativa, tres factores que suelen impactar fuerte en la agenda del fútbol chileno.

Clark, CMF y Azul Azul: el foco del conflicto en la U

La situación es clara: Michael Clark fue sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con una multa de 65.000 UF y una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos en sociedades anónimas. Aun así, su influencia en Azul Azul sigue siendo tema de discusión.

El candidato a rector, Pablo Ruiz-Tagle, no evitó el tema y fue directo. Según explicó a Cooperativa Deportes, la continuidad del dirigente en el entorno del club “es contraria al espíritu de la ley”, marcando una postura firme que ya empieza a generar ruido.

Además, el académico fue más allá y planteó que, si Clark considera injusta la sanción, debe defenderse en tribunales, pero no mantenerse ligado a decisiones dentro de la concesionaria.

La interna de Universidad de Chile y el rol de sus directores

Otro punto que tensiona el escenario tiene que ver con el trato hacia los representantes de la Universidad de Chile dentro de Azul Azul. Ruiz-Tagle apuntó a un problema interno que va más allá del caso Clark.

Según su visión, los directores vinculados a la casa de estudios no están recibiendo un trato equitativo. Incluso, acusó falta de transparencia y situaciones que califica como irrespetuosas dentro de la mesa.

Este factor no es menor, considerando que la relación entre la universidad y la concesionaria ha sido históricamente sensible, y cualquier quiebre puede impactar directamente en la gobernanza del club.

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, junto con el director José Ramón Correa y el abogado del Club, Jorge Arredondo, estuvieron esta mañana en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N4) para presentar una denuncia por los delitos que sufrieron los hinchas de… pic.twitter.com/JJBUrkSCWL — Universidad de Chile (@udechile) August 25, 2025

Elecciones y posibles acciones judiciales en el horizonte

Con las elecciones a rector programadas para mayo, el tema suma un componente político que podría cambiar el panorama en Azul Azul. Ruiz-Tagle dejó en claro que, de asumir el cargo, tomará medidas concretas.

Entre ellas, no descartó acciones judiciales y procesos de rendición de cuentas para evaluar el actuar de Clark en su gestión. Un escenario que podría abrir un nuevo frente en la ya compleja estructura del club.

Así, Universidad de Chile no sólo enfrenta desafíos deportivos, sino también institucionales, en un momento donde cada decisión puede marcar el futuro de la concesionaria.