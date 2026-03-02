Universidad de Chile vive días de euforia tras imponerse a Colo Colo en el Superclásico 199, disputado en el Estadio Monumental. Pero más allá del resultado, hubo una escena que llamó poderosamente la atención y que rápidamente se viralizó entre los hinchas azules.

El protagonista no fue un futbolista. Tampoco el técnico. Fue el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien mostró una faceta poco habitual en la previa del encuentro en Macul.

Michael Clark y la arenga que sorprendió en Universidad de Chile

Michael Clark participó activamente en la arenga del plantel antes de salir a la cancha frente a Colo Colo. El momento quedó registrado en un video publicado por la propia Universidad de Chile en su canal oficial.

Lejos de la imagen sobria que suele proyectar, el mandamás azul gritó junto a los jugadores, se involucró en el círculo previo al partido y transmitió energía antes de un duelo que terminó con victoria para el Romántico Viajero.

La escena marcó un contraste evidente con su habitual perfil bajo.

El nuevo momento azul tras vencer a Colo Colo

Desde que Universidad de Chile rompió su mala racha en Pedreros en 2024, el panorama cambió. Con el triunfo en esta edición 199 del Superclásico, los azules suman tres victorias en los últimos cuatro enfrentamientos ante Colo Colo.

El dato no es menor en la interna del club. La sensación de haber revertido una tendencia histórica explica, en parte, la intensidad emocional que se vivió en el camarín visitante del Monumental.

Palestino y la Copa Sudamericana en el horizonte

Sin embargo, la euforia debe durar poco. Universidad de Chile volverá a la cancha este miércoles para enfrentar a Palestino en un duelo decisivo por el acceso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El desafío internacional asoma como el verdadero termómetro de este nuevo momento azul. El Superclásico dejó una imagen potente, pero ahora el equipo necesita ratificar su alza en un escenario continental.