El presente de uno de los refuerzos de Colo Colo genera cada vez más interrogantes en Macul. Un jugador que apuntaba a ser titular indiscutido ha perdido el protagonismo en el equipo.

El futbolista, que llegó con la misión de ser una alternativa real para la zaga alba, y que además venía desde un equipo con competencia internaciona constante, ha experimentado un drástico giro en este inicio de año. Sorprendentemente, no suma minutos desde la derrota en Valparaíso.

El misterioso presente de Matías Fernández en Colo Colo

La conformación del plantel y las variantes tácticas de Fernando Ortiz son temas de debate entre los hinchas albos. En este escenario, llama poderosamente la atención la situación de Matías Fernández, lateral derecho que arribó a Pedrero proveniente de Independiente del Valle con el cartel de ser una solución inmediata para la banda luego de la salida polémica de Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Su estadía en Macul arrancó de buena manera a nivel de minutos. El carrilero debutó oficialmente como titular en la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 frente a Deportes Limache en Valparaíso, disputando 66 minutos y dejando sensaciones aceptables más allá del mal resultado, ya que el Cacique perdió 3-1 aquel día. Sin embargo, ese promisorio arranque fue un completo espejismo, ya que desde aquel encuentro en el Estadio Elías Figueroa Brander, el jugador desapareció por completo del radar del cuerpo técnico.

Matías Fernández es relegado al fondo de la lista de opciones de Ortiz

Tras sumar un total de 65 minutos ante Limache, Fernández no volvió a ser considerado en el once estelar por el entrenador Fernando Ortiz. En los cuatro encuentros posteriores (Everton, Unión La Calera, O’Higgins y Universidad de Chile), el defensor de 30 años debió conformarse con ver los partidos desde el banco de suplentes.

Esta situación se explica por la constante lucha por el puesto con Jeyson Rojas, jugador de 24 años que volvió de su préstamo en Deportes La Serena y que le ha ganado la pulseada al experimentado lateral. El DT se ha inclinado por Rojas como titular por encima de Fernández, una decisión que genera ciertas dudas sobre las razones de esta marginación y que podría ser aclarada por Ortiz en las próximas conferencias de prensa.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo y qué opciones tiene Matías Fernández de ser títular?

Colo Colo no tiene margen para seguir mirando atrás tras el Superclásico y ya piensa en su próximo desafío. Por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2026, el equipo de Fernando Ortiz visitará a Audax Italiano este sábado 7 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, en un duelo clave para recuperar confianza.

La duda ahora pasa por si el técnico moverá piezas en defensa tras la derrota ante la U. Esa posible búsqueda de ajustes podría abrirle una oportunidad a Matías Fernández para volver a sumar minutos, aunque el respaldo constante a Jeyson Rojas hace pensar que su escenario sigue siendo cuesta arriba. Todo se definirá en los entrenamientos previos al partido.