Michael Clark no se resigna: el presidente de Azul Azul fue a la Justicia para apelar a la sanción de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la que consta de una multa por 2.500 millones de pesos y una inhabilitación de 5 años sin ejercer cargos en directorios, todo por su vínculo con Sartor, empresa acusada de irregularidades financieras.

Es por esto que Clark se mantiene como mandamás en U de Chile, pese a los cuestionamientos que ha sufrido en el ambiente futbolístico, y por parte de los hinchas del club, que buscan estabilidad y no que la institución viva estos problemas extradeportivos.

🧐 La acción judicial de Michael Clark tras castigo de la CMF

Michael Clark presentó un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en el que señala que es inocente de las faltas que se le imputan.

“Es víctima de críticas injustas y se le atribuyen públicamente la comisión de conductas ilícitas que jamás cometió y que tampoco pudo haber cometido, considerando cuál era su verdadero rol en Sartor AGF”, señaló la defensa de Clark en el escrito.

El timonel de U de Chile aseguró que la sanción de la CMF es “jurídicamente improcedente y carente de proporcionalidad” y que no evaluaron debidamente los antecedentes para castigarlo gravemente.

🤔 ¿Hasta cuándo estará Michael Clark en U de Chile pese al castigo de la CMF?

Por el momento Michael Clark está decidido a llegar hasta la última instancia legal antes de salir de su cargo de presidente de Azul Azul (concesionaria que rige los destinos de U de Chile).

En caso de que a Clark le vaya mal en la Corte de Apelaciones, el dirigente se dirigirá a la Corte Suprema, última posibilidad que tiene de que le revoquen el castigo.

Si fracasa también en ese hipotético intento, ahí sí Michael Clark deberá cumplir la sanción y terminar su período al mando de U de Chile.

