En Viña del Mar, Everton necesitaba partir el año con al menos otra imagen tras lo presentado en la temporada anterior. El miedo a dejar el Campeonato Nacional los tuvo peleando por la permanencia y eso, se suponía, que iba a cambiar en este nuevo año, pero la realidad demostró que no hay mejoras y el temor nuevamente a luchar por el descenso, tras caer ante La Calera, enciende las alarmas en la primera fecha.
El duelo además fue jugado a puertas cerradas por unn castigo que arrastra el equipo costero desde el año pasado.
⚽ Los goles de Everton vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026
El único tanto del duelo vino gracias a un cabezazo que dio en el palo y entró a la meta local de Rodrigo Cáceres, cuando corría el minuto 24′. Así se estructuró el 0-1 definitivo.
📊 Estadísticas de Everton vs U La Calera por el Campeonato Nacional 2026
- Hugo Magallanes 10′
- Amaro Leon 64′
- Diego Oyarzun 64′
- Hugo Magallanes 90′
- Rodrigo Caseres 24′
- Francisco Pozzo 25′
- Rodrigo Caseres 25′
- Christopher Diaz 27′
🗓️ ¿Cuando vuelven a jugar Everton vs U La Calera?
Everton de Viña del Mar visitará el próximo sábado 8 de febrero a Colo Colo en el Estadio Monumental, mientras que los Caleranos cerrarán la fecha 2 cuando reciban el lunes 9 desde las 20 horas a Cobresal en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.