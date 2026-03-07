La jornada de sábado partió con dos partidos en simulatáneo, uno de ellos se jugó en el Estadio Sausalito donde Everton de Viña del Mar recibió al líder Deportes Limache. En un escenario con el césped recuperado en la Ciudad Jardín, los locales esperaban seguir su mejora tras la salida de Javier Torrente y conseguir la segunda victoria en fila desde que el DT se fue por malos resultados.

El equipo de Víctor Rivero necesitaba confirmar el nivel que han mostrado en el inicio del Campeonato Nacional.

Los goles de Everton vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2026

Luego de un falo increíble de Alan Medina debajo del arco Limachino, Cristián Palacios en el 67′ marcó el 1-0 para los locales tras un buen centro de Emiliano Ramos. En el último minuto hubo un cobro de penal que Sosa envió al parante izquierdo y se salvó Everton.

Estadísticas de Everton vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Everton CD 1 0 Descanso : 0 0 Finalizado Deportes Limache Cristian Palacios 67′ Lucas Soto 45′

Hugo Magallanes 57′ Daniel Castro 8′

Daniel Castro 8′ Axel Alfonzo 19′

Axel Alfonzo 19′ Cesar Pinares 45′

Cesar Pinares 45′ Marcelo Flores 74′

¿Cuándo vuelven a jugar Everton y Deportes Limache?

Everton

🆚 Universidad Católica

🏟️ Claro Arena

📆 Sábado 14 de marzo

🕛 20:30 horas

Deportes Limache

🆚 Cobresal

🏟️ Estadio El Cobre

📆 Domingo 15 de marzo

🕣 18:00 horas