Una nueva controversia golpea al Campeonato Nacional 2026. El Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile presentó una denuncia formal ante la ANFP que apunta directamente a Everton de Viña del Mar y Unión La Calera.

El organismo gremial acusa un posible incumplimiento de las bases del torneo en la inscripción de integrantes de los cuerpos técnicos. Si se confirma la infracción al reglamento, los dos clubes podrían enfrentar sanciones deportivas que incluso incluyen la pérdida de puntos en la tabla del campeonato.

¿Por qué Everton y Unión La Calera podrían perder puntos en el Campeonato Nacional?

El conflicto nace tras una revisión de las planillas oficiales de las primeras fechas del torneo. Según el Colegio de Entrenadores, ambos clubes habrían inscrito a miembros de sus cuerpos técnicos con funciones distintas a las que realmente cumplen en el banco.

En el documento enviado a la ANFP se explica:

“Es en referencia al incumplimiento de bases de competencia de Primera División de los clubes Everton de Viña del Mar y Unión La Calera. El oficio presentado está referido a los señores Julio Barroso, director técnico ayudante de Everton y Emiliano Aquino, director técnico ayudante de Unión La Calera”.

El punto central está en el cumplimiento de las licencias obligatorias que exige el reglamento para ejercer como entrenador o ayudante técnico en el fútbol profesional.

📋COMUNICADO

Colegio oficia @ANFPChile por entrenadores ayudantes Everton y Unión La Calera

🚫Ayudante Julio Barroso no cumple con requisito Licencia Pro Conmebol

🚫Ayudante Emiliano Aquino no cumple con requisitos de licencia Pro Conmebolhttps://t.co/hud190nxxn — Colegio de Entrenadores (@tecnicosdfutbol) March 5, 2026

¿Qué dice el reglamento sobre las licencias de entrenadores en el fútbol chileno?

El Colegio de Entrenadores citó el artículo 52 de las bases del Campeonato Nacional, que establece requisitos obligatorios para quienes integran los cuerpos técnicos.

La normativa indica: “Para la inscripción de directores técnicos o directores técnicos ayudantes se deberá acreditar que cuentan con su Licencia PRO Nacional, en los casos que éstos fueren extranjeros, deben acreditar su Licencia PRO Conmebol o PRO UEFA”.

Además, el reglamento agrega: “Sólo podrán dirigir técnicamente a un club, sea como directores técnicos o como ayudantes, los profesionales que cuenten con la Licencia”.

La denuncia sostiene que estas condiciones no se estarían cumpliendo en los casos detectados.

El caso de Everton y la participación de Julio Barroso en el cuerpo técnico

Uno de los puntos que generó la denuncia tiene relación con la presencia de Julio Barroso en el banco de Everton.

El ex defensor apareció junto al entrenador Davis González en el partido ante Universidad de Concepción, aunque en la planilla oficial fue inscrito con otra función.

Desde el Colegio de Entrenadores señalan: “En el caso de Everton y Julio Barroso: pese a ser divulgada públicamente su participación como técnico ayudante junto a Davis González ante Universidad de Concepción, también fue inscrito como personal auxiliar”.

Y agregan: “Esto puede ser válido para alguien que efectivamente cumple un rol de asistencia complementaria. Pero no se condice con la participación como primer colaborador del entrenador principal”.

Según el organismo gremial, el ex defensor no contaría con la licencia requerida para ejercer como ayudante técnico en el fútbol profesional chileno.

Qué irregularidad detectaron en Unión La Calera con su cuerpo técnico

La denuncia también apunta a Unión La Calera, donde se detectó otra posible irregularidad en el registro del cuerpo técnico.

El Colegio de Entrenadores sostiene que el club no ha inscrito oficialmente a un entrenador asistente en el sistema COMET durante las primeras fechas del torneo.

En la presentación explican: “Unión La Calera es el único club de Primera División que en ninguno de los cinco partidos de la máxima competencia ha inscrito un entrenador asistente”.

Y agregan que el profesional mencionado: “No cuenta con la licencia Pro Conmebol”. Este escenario también podría constituir una infracción a las bases del campeonato.

Qué sanción arriesgan Everton y Unión La Calera si se confirma la denuncia

El punto más delicado aparece si la ANFP confirma que existió una vulneración del reglamento.

El propio Colegio de Entrenadores recordó una sanción contemplada en las bases del torneo. “El artículo 51 establece pérdida de puntos para los clubes cuyos profesionales aparezcan en planilla con una función distinta a la establecida en sus contratos”.

Si se determina que hubo irregularidades en la inscripción de los integrantes del cuerpo técnico, Everton y Unión La Calera podrían enfrentar una resta de puntos en el Campeonato Nacional.

Cómo impactaría esta situación en la tabla del Campeonato Nacional 2026

La denuncia aparece en un momento clave del torneo.

Tras cinco fechas disputadas:

Unión La Calera marcha tercera con 9 puntos

Everton se ubica en el puesto 16 con 3 puntos

Una eventual sanción podría modificar la lucha por los primeros lugares en el caso de La Calera, mientras que para Everton el golpe sería todavía más delicado considerando su posición en la zona baja de la tabla.

En resumen

El Colegio de Entrenadores denunció irregularidades en Everton y Unión La Calera.

El caso apunta a problemas con licencias de entrenadores en los cuerpos técnicos.

La acusación involucra a Julio Barroso en Everton y a un colaborador del cuerpo técnico de La Calera.

La ANFP deberá revisar la documentación presentada.

Si se confirma la infracción, los clubes podrían perder puntos en el Campeonato Nacional.

La denuncia abre una nueva polémica en el fútbol chileno que podría tener impacto directo en la tabla del torneo.

