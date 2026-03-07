Este sábado 7 de marzo a las 12:00 horas, la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026 presenta uno de los contrastes más llamativos del torneo: el colista recibe al puntero. El Everton de Viña del Mar recibe a Deportes Limache en el Estadio Sausalito, en un duelo donde el árbitro designado es Gastón Philippe Noriega.

Los Ruleteros, dirigidos por Nicolás Núñez, llegan con la moral renovada: vienen de conseguir su primer triunfo del torneo, goleando 3-0 a Universidad de Concepción en la Fecha 5, resultado que los saca del piso anímico tras cuatro derrotas consecutivas al inicio del campeonato 2026.

Deportes Limache de Víctor Rivero llega como el gran animador del torneo: es el líder con 11 puntos (3 victorias, 2 empates y 0 derrotas), en un rendimiento histórico para el club de la Quinta Región. El historial reciente entre ambos arroja 2 empates en los últimos 2 enfrentamientos, con marcadores de 1-1 y 0-0 en el torneo 2025.

Everton vs Limache, minuto a minuto