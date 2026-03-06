Everton y Limache se ven las caras en la Fecha 6 del Campeonato Nacional 2026, con el elenco Tomatero con la gran responsabilidad de sostener el liderato de la competencia y con los Ruleteros tratando de salir del fondo empujados por la victoria de la semana pasada.

Los limachinos tienen 11 puntos y son exclusivos punteros: son también los únicos invictos de la Liga de Primera y su gran arranque ilusiona, tomando en cuenta que tienen jugadores de jerarquía como Daniel “Popín” Castro, Jean Meneses y Joaquín Montecinos. Además, no participan en torneos internacionales, por lo que pueden enfocarse en tratar de realizar una histórica campaña local.

Los evertonianos sumaron sus primeras unidades ante U de Concepción el último fin de semana en Collao, lo que coincidió con la salida del DT Javier Torrente. Los Oro y Cielo no tienen margen y deben sumar para no mantenerse en el fondo de la tabla de posiciones.

¿Qué canal transmite Everton vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?

Para ver el duelo de Everton vs Limache debes abonarte a TNT Sports con tu compañía de TV cable o acceder a su servicio en la plataforma de pago de streaming de HBO Max.

TV : TNT Sports

: TNT Sports Streaming : HBO Max.

: HBO Max. Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Everton vs Limache por el Campeonato Nacional 2026?

Everton vs Limache se enfrentan este sábado 7 de marzo a las 12:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Fecha : Sábado 7 de marzo

: Sábado 7 de marzo Horario : 12:00 horas

: 12:00 horas Estadio: Sausalito (Viña del Mar)

Árbitros del partido de Everton vs Limache

Árbitro : Gastón Phillippe

: Gastón Phillippe 1er asistente : John Calderón

: John Calderón 2do asistente : Jean Araya

: Jean Araya 4to árbitro : José Cabero

: José Cabero VAR : Nicolás Millas

: Nicolás Millas AVAR: Manuel Marín

El XI de Everton vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Ignacio González; Diego Oyarzún, Hugo Magallanes, Valentín Vidal, Vicente Fernández; Alan Medina, Daniel Villapando; Joaquín Moya, Julián Alfaro, Brian Martínez; y Cristian Palacios. DT: Davis González.

El XI de Limache vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Probable formación: Matías Bórquez; Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Joaquín Montecinos, Ramón Martínez, Flavio Moya, Marcelo Flores; Jean Meneses, Daniel “Popín” Castro y Gonzalo Sosa. DT: Víctor Rivero.