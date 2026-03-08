Everton ya tomó la decisión sobre quién será el entrenador encargado de conducir al equipo durante lo que resta de temporada. La dirigencia del club viñamarino resolvió el nombre tras la salida de Javier Torrente, provocada por el complicado inicio en el Campeonato Nacional.

Everton disputó cuatro partidos sin conseguir triunfos ni convertir goles, una racha que terminó forzando el fin del ciclo del técnico argentino en la banca ruletera. Tras la salida de Torrente, el equipo quedó bajo la conducción interina de Davis González.

El interinato trajo un giro inmediato en los resultados: Everton consiguió dos victorias consecutivas que permitieron aliviar el ambiente en el plantel. Pese a esa reacción deportiva, la dirigencia igualmente mantuvo activa la búsqueda de un entrenador definitivo para liderar el proyecto del club.

Everton se inclina por un técnico argentino

Durante los últimos días se analizaron distintas alternativas para asumir el cargo. Entre los nombres evaluados aparecieron Ronald Fuentes, Walter Lemma y el argentino Walter Ribonetto.

La información sobre la llegada de Ribonetto a Viña del Mar fue adelantada por el periodista Diego Peralta, quien dio a conocer que el club ya había optado por ese nombre para asumir la banca.

🚨🇺🇦 CONFIRMADO: Walter Ribonetto (51 – 🇦🇷) es el nuevo Director Técnico de Everton ✅



El acuerdo estaba cerrado hace algunos días, pero la dirigencia se tomó unas horas más para decidir entre él, Ronald Fuentes o Walter Lemma. Finalmente, tras el triunfo ante Limache, le… pic.twitter.com/BMiOUWrk8Z — Diego Peralta (@Peraltafifo) March 8, 2026

La experiencia de Ribonetto en el fútbol

Ribonetto tiene 51 años y su primera experiencia en un cuerpo técnico llegó en 2022, cuando se integró como ayudante de Diego Dabove en Godoy Cruz. Posteriormente siguió vinculado a distintos procesos deportivos, incluyendo experiencias ligadas a clubes como Talleres de Córdoba y Melgar de Perú.

Ahora el argentino tendrá que demostrar su bagaje en el fútbol, ya que deberá preparar el partido en que Everton visitará a Universidad Católica. El compromiso será el sábado 14 por la séptima fecha del torneo nacional.