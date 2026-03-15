Universidad Católica dejó escapar una gran oportunidad en el Campeonato Nacional 2026 tras empatar 2-2 frente a Everton de Viña del Mar en el Claro Arena. El resultado no sólo frenó el intento de los Cruzados por acercarse al liderato, sino que también dejó al descubierto problemas defensivos que ya venían preocupando al cuerpo técnico.

Tras el encuentro, el entrenador Daniel Garnero enfrentó a los medios y analizó el rendimiento de su equipo. El DT argentino abordó el error del arquero Vicente Bernedo, las fallas en defensa y también lanzó una advertencia pensando en el desafío internacional que se avecina para la UC.

Daniel Garnero advierte en Universidad Católica tras empate ante Everton

El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, fue claro al analizar el desarrollo del partido ante Everton y la forma en que su equipo comenzó el encuentro. El entrenador explicó que el equipo se vio rápidamente condicionado por los goles tempranos del rival, lo que cambió completamente el desarrollo del juego.

“El rival estuvo muy preciso y nosotros estuvimos imprecisos. Sabíamos que podían salir rápido tras una pérdida, pero perdíamos la pelota muy fácil”, comentó el DT en conferencia de prensa.

Garnero también reconoció que los errores propios terminaron siendo determinantes en el marcador. Según su análisis, las fallas defensivas son un aspecto que el equipo debe corregir con urgencia.

Daniel Garnero defiende a Vicente Bernedo tras el error ante Everton

Uno de los momentos más comentados del partido fue el error del portero Vicente Bernedo, que influyó directamente en el resultado del encuentro. A pesar de la situación, el entrenador cruzado decidió respaldar públicamente al joven arquero de 22 años.

“El error se puede corregir. Se equivocó como nos podemos equivocar todos. Está haciendo un buen torneo y esperamos más, no solo de él, sino de todo el equipo”, explicó Garnero. El técnico también remarcó que el plantel debe elevar su nivel colectivo para evitar que este tipo de situaciones se repitan en los próximos partidos.

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Tras el partido, nuestro DT Daniel Garnero respondió las preguntas de la prensa acerca de este 2-2 y lo que se viene para #LosCruzados.



📡 Sus declaraciones y la conferencia completa ➡️ https://t.co/ppQyagG0LF pic.twitter.com/s5ZFBuH218 — Universidad Católica (@Cruzados) March 15, 2026

La advertencia de Garnero pensando en la Copa Libertadores

Más allá del análisis del partido, el entrenador cruzado también proyectó lo que será el desafío internacional de Universidad Católica en la Copa Libertadores. Garnero fue claro al advertir que el equipo debe mejorar si quiere competir a buen nivel en el torneo continental.

“Tenemos que estar mejor. En la competencia internacional te enfrentas a equipos con grandes planteles y excelentes jugadores. Si seguimos teniendo estos problemas, no la vamos a pasar bien”, señaló.

El DT cerró su reflexión asegurando que el equipo tiene margen de mejora, pero insistió en que la UC deberá corregir sus errores si pretende competir de buena forma en el plano internacional.