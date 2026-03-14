🔴 EN JUEGO | FECHA 7 – Liga de Primera Mercado Libre 2026

⚽ Marcador: Universidad Católica 2– 2 Everton: 3′ Cristian Palacios (EVE); 7′ Lucas Soto (EVE); Fernando Zampedri 45+5′ (UC); Jimmy Martínez 72′ (UC)

📺 Canal: TNT Sports Premium

🕐 Horario: 20:30 hrs (Chile)

📍 Estadio: Claro Arena (San Carlos de Apoquindo), Santiago, Chile

U Católica vs Everton, minuto a minuto

¿Dónde ver U Católica vs Everton EN VIVO?

El partido entre Universidad Católica y Everton de Viña del Mar por el Campeonato Nacional 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:​

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

La Previa de U Católica vs Everton

En el Estadio Claro Arena habrá un partido entre un equipo animador del torneo y otro que pelea por sobrevivir, en el marco de la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

Universidad Católica llega como uno de los equipos más en forma del torneo: 4° con 10 puntos, con una diferencia de gol de +3 y un total de 11 goles anotados. Los Cruzados del DT Daniel Garnero cayeron 1-0 ante O’Higgins en la fecha 6, por lo que buscarán el triunfo en casa para escalar posiciones.

Everton de Viña del Mar llega con 6 puntos y una racha de dos victorias consecutivas bajo el mando de Davis González, quien reemplazó al despedido Javier Torrente. Los Ruleteros salieron del fondo derrotando a Limache 1-0 con gol de Cristian Palacios.

Formaciones de U Católica y Everton

Formación de U Católica

Vicente Bernedo; Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas; Gary Medel, Johan Valencia, Jimmy Martínez, Matías Palavecino; Fernando Zampedri, Justo Giani

Formación de Everton

Ignacio González; Benjamín Berríos, Hugo Magallanes, Diego Oyarzún y Vicente Fernández; Joaquín Moya, Dieter Villalpando, Julián Alfaro, Alan Medina y Braian Martínez; y Cristian Palacios

Estadísticas del U Católica vs Everton

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