La jornada sabatina tuvo un partido bastante interesante en la precordillera de Las Condes. Universidad Católica recibió a Everton de Viña del Mar, que tras la salida de Javier Torrente de la banca y un interinato, ganó dos partidos en final, en San Carlos de Apoquindo estrenaron a su nuevo adiestrador con el misterio agregado de cómo jugarían los viñamarinos.

En la banca local, Daniel Garnero se lamentó las numerosas bajas que tienen a la UC pensando en entrar al mercado de fichajes.

Los goles de U Católica vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

En los 4′ de juego Cristián Palacios cerró una contra para el 0-1, luego en una confusa salida de Bernedo, Lucas Soto con un globo puso el 0-2 en los 7′. Sobre el final del primer tiempo vendría el descuento de cabeza por parte de Fernando Zampedri para el 1-2 en el 45+5′.

Jimmy Martínez de cabeza antcicipó un centro de Giani y puso el 2-2 cuando corrían 72′ de juego..

Estadísticas de U Católica vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 7 Universidad Católica 0 2 Primera parte Everton CD Cristian Palacios 4′

Cristian Palacios 4′ Lucas Soto 7′ Alan Medina 22′

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Everton?

Universidad Católica

🆚 Universidad de Concepción

🏟️ Claro Arena

📆 Domingo 22 de marzo

🕛 18:00 horas

Everton

🆚 Palestino

🏟️ Estadio Municipal de La Cisterna

📆 Lunes 23 de marzo

🕣 20:30 horas