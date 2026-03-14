La jornada sabatina tuvo un partido bastante interesante en la precordillera de Las Condes. Universidad Católica recibió a Everton de Viña del Mar, que tras la salida de Javier Torrente de la banca y un interinato, ganó dos partidos en final, en San Carlos de Apoquindo estrenaron a su nuevo adiestrador con el misterio agregado de cómo jugarían los viñamarinos.
En la banca local, Daniel Garnero se lamentó las numerosas bajas que tienen a la UC pensando en entrar al mercado de fichajes.
Los goles de U Católica vs Everton por el Campeonato Nacional 2026
En los 4′ de juego Cristián Palacios cerró una contra para el 0-1, luego en una confusa salida de Bernedo, Lucas Soto con un globo puso el 0-2 en los 7′. Sobre el final del primer tiempo vendría el descuento de cabeza por parte de Fernando Zampedri para el 1-2 en el 45+5′.
Jimmy Martínez de cabeza antcicipó un centro de Giani y puso el 2-2 cuando corrían 72′ de juego..
Estadísticas de U Católica vs Everton por el Campeonato Nacional 2026
- Cristian Palacios 4′
- Lucas Soto 7′
- Alan Medina 22′
¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Everton?
Universidad Católica
🆚 Universidad de Concepción
🏟️ Claro Arena
📆 Domingo 22 de marzo
🕛 18:00 horas
Everton
🆚 Palestino
🏟️ Estadio Municipal de La Cisterna
📆 Lunes 23 de marzo
🕣 20:30 horas