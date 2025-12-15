Universidad Católica inicia un nuevo ciclo internacional con la mirada puesta en la Copa Libertadores 2026. Tras finalizar como subcampeón del Campeonato Nacional 2025, el elenco cruzado aseguró su clasificación directa a la fase de grupos y se prepara para disputar, nada menos, su participación número 30 en el torneo más importante de Sudamérica.
Con los bolilleros ya delineados por Conmebol, en San Carlos de Apoquindo comienzan a despejarse las dudas inevitables: qué tipo de rivales puede enfrentar la UC, a qué potencias podría cruzarse desde el inicio y qué campeones históricos aparecen en el horizonte. El escenario ya está sobre la mesa.
⚽ ¿Cuándo se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?
Conmebol ya fijó las fechas clave del calendario continental:
- Jueves 18 de diciembre de 2025: sorteo de las fases preliminares (Fase 1, 2 y 3).
- Semana del 18 de marzo de 2026: sorteo de la fase de grupos, una vez finalizado el repechaje.
Universidad Católica no disputa fases previas y entrará directamente a la fase grupal como Chile 2, por su condición de subcampeón del fútbol chileno.
🏆 ¿En qué bombo está Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026?
El ranking Conmebol vuelve a ser determinante. Pese a su historia y regularidad internacional, la UC no será cabeza de serie.
- Universidad Católica integra el Bombo 3 del sorteo.
Esto implica que los Cruzados deberán enfrentar:
- Un rival del Bombo 1
- Un rival del Bombo 2
- Un rival del Bombo 4, que puede llegar desde el repechaje
Un escenario exigente desde el arranque.
🌍 ¿Qué equipos del Bombo 1 podrían enfrentar a Universidad Católica?
El Bombo 1 concentra a los gigantes del continente y campeones históricos de la Copa Libertadores.
Bombo 1 – Posibles rivales de la UC
- Flamengo
- Palmeiras
- Boca Juniors
- Peñarol
- Nacional
- Liga de Quito
- Fluminense
- Independiente del Valle
Cualquiera de estos clubes sería el cabeza de serie del grupo cruzado.
🔥 ¿Qué clubes aparecen en el Bombo 2 de la Copa Libertadores 2026?
El segundo bolillero mezcla tradición copera, peso internacional y planteles competitivos.
Bombo 2 – Posibles rivales
- Libertad
- Estudiantes
- Lanús
- Cerro Porteño
- Bolívar
- Cruzeiro
- Junior
- Brasil 2 (Vasco da Gama o Corinthians)
Aquí aparecen varios clubes con pasado reciente en fases finales.
⚔️ ¿Con qué equipos comparte bombo Universidad Católica?
En el Bombo 3, la UC se cruza con equipos de perfil similar y realidades competitivas parejas.
Bombo 3
- Universitario
- Universidad Católica
- Sporting Cristal
- Independiente Santa Fe
- Rosario Central
- Always Ready
- Coquimbo Unido
- Deportivo La Guaira
👉 Por reglamento, la UC no puede enfrentar a Coquimbo Unido, al ser ambos chilenos.
🔮 ¿Qué rivales podrían llegar desde el Bombo 4?
El último bolillero es siempre impredecible: mezcla campeones recientes, proyectos emergentes y clubes que llegarán desde el repechaje.
Bombo 4
- Universidad Central
- Platense
- Independiente Rivadavia
- Mirassol
- Repechaje 1
- Repechaje 2
- Repechaje 3
- Repechaje 4
Aquí pueden aparecer rivales accesibles… o trampas incómodas.
🚫 ¿Qué equipos NO puede enfrentar Universidad Católica en fase de grupos?
Por reglamento Conmebol, no pueden enfrentarse equipos del mismo país en fase de grupos.
Por lo tanto, la UC no podrá enfrentar a:
- Coquimbo Unido
- O’Higgins
- Huachipato (si accede desde el repechaje)
🧠 ¿Por qué el sorteo será clave para el futuro internacional de la UC?
Estar en el Bombo 3 obliga a un grupo complejo, pero también deja margen competitivo:
- Evita a otros equipos del mismo bolillero
- Puede enfrentar potencias en procesos de recambio
- La localía en el Claro Arena será un factor clave
Además, terminar tercero en el grupo permite clasificar a Copa Sudamericana, asegurando continuidad internacional.
📜 ¿Cuántas veces ha jugado Universidad Católica la Copa Libertadores?
La edición 2026 marcará un hito para los Cruzados:
- Será su participación número 30 en Copa Libertadores
- Su mejor campaña fue finalista en 1993
- Registra múltiples semifinales y cuartos de final
- Total histórico: 236 partidos internacionales, con saldo positivo en goles
La UC es, por historia y presencia, uno de los clubes chilenos más tradicionales del certamen.
🌎 Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026
Con las ligas nacionales prácticamente definidas, este es el mapa actualizado por país:
|País
|Equipos clasificados
|Argentina
|Lanús, Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors
|Brasil
|Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahía
|Chile
|Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins, Huachipato*
|Perú
|Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Lima*
|Paraguay
|Libertad, Cerro Porteño, Guaraní, 2 de Mayo*
|Colombia
|Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Independiente Medellín*, Atlético Nacional*
|Uruguay
|Nacional, Peñarol, Liverpool, Juventud Las Piedras*
|Ecuador
|Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica, Barcelona SC*
|Venezuela
|Universidad Central, Deportivo La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira
|Bolivia
|Bolívar, Always Ready, The Strongest*
* Equipos que ingresan desde fases preliminares.
📰 En resumen
- Universidad Católica jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
- Integrará el Bombo 3 del sorteo
- Puede enfrentar potencias como Flamengo, Boca, Palmeiras, Nacional o Peñarol
- El sorteo de grupos será en marzo de 2026
- Será la participación número 30 de la UC en el torneo
📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de Universidad Católica en Copa Libertadores 2026, el sorteo de grupos, análisis de rivales y el camino cruzado rumbo a la Gloria Eterna.