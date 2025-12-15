Universidad Católica inicia un nuevo ciclo internacional con la mirada puesta en la Copa Libertadores 2026. Tras finalizar como subcampeón del Campeonato Nacional 2025, el elenco cruzado aseguró su clasificación directa a la fase de grupos y se prepara para disputar, nada menos, su participación número 30 en el torneo más importante de Sudamérica.

Con los bolilleros ya delineados por Conmebol, en San Carlos de Apoquindo comienzan a despejarse las dudas inevitables: qué tipo de rivales puede enfrentar la UC, a qué potencias podría cruzarse desde el inicio y qué campeones históricos aparecen en el horizonte. El escenario ya está sobre la mesa.

⚽ ¿Cuándo se sortea la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Conmebol ya fijó las fechas clave del calendario continental:

Jueves 18 de diciembre de 2025 : sorteo de las fases preliminares (Fase 1, 2 y 3).

: sorteo de las fases preliminares (Fase 1, 2 y 3). Semana del 18 de marzo de 2026: sorteo de la fase de grupos, una vez finalizado el repechaje.

Universidad Católica no disputa fases previas y entrará directamente a la fase grupal como Chile 2, por su condición de subcampeón del fútbol chileno.

🏆 ¿En qué bombo está Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026?

El ranking Conmebol vuelve a ser determinante. Pese a su historia y regularidad internacional, la UC no será cabeza de serie.

Universidad Católica integra el Bombo 3 del sorteo.

Esto implica que los Cruzados deberán enfrentar:

Un rival del Bombo 1

Un rival del Bombo 2

Un rival del Bombo 4, que puede llegar desde el repechaje

Un escenario exigente desde el arranque.

🌍 ¿Qué equipos del Bombo 1 podrían enfrentar a Universidad Católica?

El Bombo 1 concentra a los gigantes del continente y campeones históricos de la Copa Libertadores.

Bombo 1 – Posibles rivales de la UC

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Cualquiera de estos clubes sería el cabeza de serie del grupo cruzado.

🔥 ¿Qué clubes aparecen en el Bombo 2 de la Copa Libertadores 2026?

El segundo bolillero mezcla tradición copera, peso internacional y planteles competitivos.

Bombo 2 – Posibles rivales

Libertad

Estudiantes

Lanús

Cerro Porteño

Bolívar

Cruzeiro

Junior

Brasil 2 (Vasco da Gama o Corinthians)

Aquí aparecen varios clubes con pasado reciente en fases finales.

⚔️ ¿Con qué equipos comparte bombo Universidad Católica?

En el Bombo 3, la UC se cruza con equipos de perfil similar y realidades competitivas parejas.

Bombo 3

Universitario

Universidad Católica

Sporting Cristal

Independiente Santa Fe

Rosario Central

Always Ready

Coquimbo Unido

Deportivo La Guaira

👉 Por reglamento, la UC no puede enfrentar a Coquimbo Unido, al ser ambos chilenos.

🔮 ¿Qué rivales podrían llegar desde el Bombo 4?

El último bolillero es siempre impredecible: mezcla campeones recientes, proyectos emergentes y clubes que llegarán desde el repechaje.

Bombo 4

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Repechaje 1

Repechaje 2

Repechaje 3

Repechaje 4

Aquí pueden aparecer rivales accesibles… o trampas incómodas.

🚫 ¿Qué equipos NO puede enfrentar Universidad Católica en fase de grupos?

Por reglamento Conmebol, no pueden enfrentarse equipos del mismo país en fase de grupos.

Por lo tanto, la UC no podrá enfrentar a:

Coquimbo Unido

O’Higgins

Huachipato (si accede desde el repechaje)

🧠 ¿Por qué el sorteo será clave para el futuro internacional de la UC?

Estar en el Bombo 3 obliga a un grupo complejo, pero también deja margen competitivo:

Evita a otros equipos del mismo bolillero

Puede enfrentar potencias en procesos de recambio

La localía en el Claro Arena será un factor clave

Además, terminar tercero en el grupo permite clasificar a Copa Sudamericana, asegurando continuidad internacional.

📜 ¿Cuántas veces ha jugado Universidad Católica la Copa Libertadores?

La edición 2026 marcará un hito para los Cruzados:

Será su participación número 30 en Copa Libertadores

Su mejor campaña fue finalista en 1993

Registra múltiples semifinales y cuartos de final

Total histórico: 236 partidos internacionales, con saldo positivo en goles

La UC es, por historia y presencia, uno de los clubes chilenos más tradicionales del certamen.

🌎 Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

Con las ligas nacionales prácticamente definidas, este es el mapa actualizado por país:

País Equipos clasificados Argentina Lanús, Platense, Independiente Rivadavia, Rosario Central, Boca Juniors, Argentinos Juniors Brasil Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo, Bahía Chile Coquimbo Unido, Universidad Católica, O’Higgins, Huachipato* Perú Universitario, Cusco FC, Sporting Cristal, Alianza Lima* Paraguay Libertad, Cerro Porteño, Guaraní, 2 de Mayo* Colombia Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Independiente Medellín*, Atlético Nacional* Uruguay Nacional, Peñarol, Liverpool, Juventud Las Piedras* Ecuador Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica, Barcelona SC* Venezuela Universidad Central, Deportivo La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira Bolivia Bolívar, Always Ready, The Strongest*

* Equipos que ingresan desde fases preliminares.

📰 En resumen

Universidad Católica jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Integrará el Bombo 3 del sorteo

del sorteo Puede enfrentar potencias como Flamengo, Boca, Palmeiras, Nacional o Peñarol

El sorteo de grupos será en marzo de 2026

Será la participación número 30 de la UC en el torneo

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de Universidad Católica en Copa Libertadores 2026, el sorteo de grupos, análisis de rivales y el camino cruzado rumbo a la Gloria Eterna.