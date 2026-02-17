La eliminación de la Universidad de Chile frente a Lanús por Copa Sudamericana fue una de las más dolorosas y polémicas del último tiempo para el hincha azul. Aquel día quedó marcado por un gol que generó un debate interminable: una posible mano que el árbitro no sancionó y que terminó influyendo en la clasificación del cuadro laico.

Tras ese partido, parte de la hinchada azul esperaba algún tipo de medida o al menos un período sin designaciones internacionales para el juez venezolano Alexis Herrera. Sin embargo, la Conmebol optó por mantener su confianza en el árbitro y lo designó como juez principal para una de las finales más relevantes del continente.

La final internacional que diriga Alexis Herrera

La decisión de la Comisión de Árbitros del ente rector, liderada por el exarbitro internacional, Enrique Cáceres, fue contundente y se lee como un respaldo absoluto al trabajo hecho por Herrera.

El venezolano será el encargado de impartir justicia en el duelo de ida de la Recopa Sudamericana, donde se enfrentarán el campeón de la Sudamericana (Lanús) y el monarca de la Copa Libertadores (Flamengo).

Para colmo de males para la parcialidad azul, el partido de ida se jugará este miércoles en La Fortaleza, mismo estadio donde ocurrió el escándalo que los dejó fuera de competencia internacional el año pasado.

La decisión de Conmebol que enfurece a la U de Chile

La designación cae como un balde de agua fría en el CDA. En aquella llave, Herrera validó un gol que nació de una mano clara de Eduardo Salvio, delantero granate, ignorando los reclamos de los jugadores universitarios y desatando la furia de la banca técnica.

Esa jugada fue determinante para que Lanús pueda pasar de ronda y llegar a la final, ganando así su segunda Copa Sudamericana, que hoy le permite disputar esta final ante el “Mengão”

Con esta nominación para un partido “Clase A”, la Conmebol envía un mensaje claro: para ellos, el desempeño de Herrera no mereció castigo, cerrando la puerta a cualquier reivindicación moral para una U de Chile que ve cómo el “verdugo” de su eliminación es premiado con una final continental.

UNA DE LAS POLÉMICAS DE LA NOCHE. ¿Qué te pareció la decisión de NO COBRAR esta mano de Salvio en la previa del gol de Castillo frente a U. de Chile?



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8dutXP2mAb — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

¿Cuándo juega la U de Chile por Copa Sudamericana?

Mientras en el CDA mastican la rabia por la designación arbitral en la final de la Recopa Sudamericana, Paqui Meneghini y sus pupilos deberán dar vuelta la página y enfocarse en su propio estreno internacional.

La “U” debutará en la Fase 1 de la Copa Sudamericana enfrentando a un rival conocido: Palestino. El duelo, que definirá quién avanza a la fase de grupos, ya tiene programación confirmada: