Tras la oficialización de Fernando Ortiz, Colo Colo ya espera por el debut oficial de su entrenador, el cual está previsto para el próximo fin de semana cuando enfrenten a Universidad de Chile por la Supercopa del fútbol chileno.

El partido que tendrá lugar en el Estadio Santa Laura ha generado bastante revuelo en las últimas horas, puesto que los azules amenazan con presentarse con juveniles si la ANFP no reprograma el duelo. Esto debido a que cuatro días más tarde enfrentarán a Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

😮 En Colo Colo se refirieron a la Supercopa

En medio de esta situación, Edison Marchant, representante del Club Social y Deportivo Colo Colo, aclaró que “hasta ahora se sigue tal como está, nuestros jugadores y cuerpo técnico están preparando el partido, eso es lo que estamos pensando y vamos a ver en qué termina”.

Respecto a la petición de la U de reprogramar el duelo, el dirigente señaló que “no nos llama tanto la atención, se entienden las circunstancias, pero también entendemos que es un partido que está pactado desde antes. Esperemos que se tengan las conversaciones necesarias para que se pueda llevar a un buen término”.

👀 La fórmula de Colo Colo para la Supercopa

Por último, Marchant insistió en que la idea de Colo Colo es jugar la final de la Supercopa en partidos de ida y vuelta. “Hemos sido claros en que no nos parece que esta es la mejor solución”, indicó.

“Hemos propuesto otras fórmulas y hasta ahora al menos no se han tomado en consideración, lamentablemente. Es la fórmula que creemos que es la más segura y la que más nos acomoda como institución”, sentenció.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

Puedes seguir todas las novedades y la actualidad de Colo Colo en Al Aire Libre.