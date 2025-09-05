El cruce de cuartos de final entre Alianza Lima y Universidad de Chile ya comenzó a generar tensión fuera de la cancha. El fallo de Conmebol que eliminó a Independiente y clasificó a los azules no dejó indiferente a nadie en el fútbol sudamericano, y en el conjunto peruano encendió las primeras quejas.

El presidente del club íntimo, Jorge Zúñiga, reaccionó con molestia a la resolución que determinó que la U jugará los próximos siete partidos de Copa Sudamericana sin público, tanto en condición de local como de visitante. Esto significa que la hinchada aliancista tampoco podrá estar presente en la llave, algo que inquieta a la directiva limeña.

⚽ Queja del presidente de Alianza Lima por castigo de Conmebol

En conversación con En Cancha, Zúñiga señaló que la decisión “termina castigando a la hinchada aliancista, que siempre ha acompañado con respeto en los viajes”.

El directivo fue más allá al indicar que “no sería justo que inocentes paguen por algo de lo que no fueron responsables”. Aun así, remarcó que lo más relevante es que “la violencia nunca debe tener lugar en un partido de fútbol”.

🇵🇪 Propuesta y próximos duelos en la Copa Sudamericana

Como alternativa, el presidente propuso que se permita el ingreso únicamente de hinchas de Alianza Lima con pasaporte peruano, buscando una fórmula que evite sancionar a su afición.

Cabe recordar que la serie entre La U y Alianza Lima se disputará el 18 de septiembre en Perú y tendrá su revancha el 25 del mismo mes en Coquimbo o una ciudad por confirmar, en un duelo que promete alta tensión dentro y fuera de la cancha.