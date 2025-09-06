El futuro de la selección peruana sigue en debate luego de quedar sin chances en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, misma situación que vive la Selección Chilena tras el fallido proceso de Ricardo Gareca y la actual participación de Nicolás Córodova. Desde la Federación Peruana de Fútbol ya comienzan a analizar nombres para reemplazar a Óscar Ibañez, quien asumió el interinato de Jorge Fossati, y en esa lista aparece el rival de la U en Copa Sudamericana: Néstor Gorosito.

Tampoco hay que olvidar, que varios postularon a Gustavo Álvarez como el encargado de asumir a La Roja tras la salida del Tigre para la banca nacional.

❓Néstor Gorosito puede dejar Alianza Lima para dirigir a Perú

Hace unos días, la directiva de Alianza Lima se reunió con Gorosito para definir su continuidad y todo indicaba que renovaría contrato pensando en la próxima temporada.

Sin embargo, según el periodista Diego Rebagliati en el programa D&T, el nombre del técnico argentino gusta en la Federación Peruana de Fútbol: “A mí me siguen diciendo que Gorosito es un nombre que interesa, pero todavía falta mucho por definir”. El Pipo podría convertirse así en una opción real para dar el salto desde Matute hasta la selección peruana.

⚽ ¿Qué chances tiene Gustavo Álvarez en la selección chilena?

Por ahora sus posibilidades han bajado respecto a unos meses atrás, la distancia con Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional y a la caída que ha tenido el juego de su equipo, lo alejan por ahora de Juan Pinto Durán. Aunque avanzar con la U a etapas finales de Sudamericana, podrían ponerlo en carrera nuevamente.

📅 ¿Cuándo se juega la llave de U de Chile vs Alianza Lima?

La llave de U de Chile ante Alianza Lima tiene fecha para el 18 y 25 de septiembre, partiendo en Perú y terminando en nuestro país.

El escenario para la revancha sería el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, ya que el Estadio Nacional estará reservado para el Mundial sub 20.

