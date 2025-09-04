El futuro de la Copa Sudamericana 2025 pende de un hilo. La serie entre U de Chile vs Independiente fue suspendida por los graves incidentes en Avellaneda y está en manos del Comité de Disciplina de Conmebol. Pero lo que parecía un asunto entre chilenos y argentinos ya se extendió a Perú: Alianza Lima podría recibir una ventaja deportiva inesperada, y todo gracias a un escenario que aún no tiene desenlace.

🎙️ La advertencia que enciende la polémica

En su canal de YouTube, el periodista argentino Martín Liberman fue tajante al analizar las posibles consecuencias del fallo de Conmebol:

“Supongamos que gana Independiente, ¿la gente de Alianza Lima va a poder venir a Argentina después de lo que acaba de pasar? En caso que gane la U de Chile, ¿los de Alianza podrán ir a Chile? No, pues no. No es contra Alianza, el club local tiene un castigo que es su cancha y no puede admitir público”.

Y su conclusión no dejó indiferente a nadie: “Alianza Lima tendrá una ventaja deportiva contra el que sea, porque va a jugar sin público de visitante y podrá tener a su público en condición de local”, sentenció.

📅 ¿Qué se sabe del fallo de Conmebol?

En Luque afirman que la decisión del Comité de Disciplina se conocerá antes del viernes 5 de septiembre, cuando expira el plazo autoimpuesto tras los alegatos de ambas instituciones.

El clasificado de esta llave entre U de Chile vs Independiente será rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Sudamericana 2025.

⚽ ¿Cuándo se juega el Alianza Lima vs U. de Chile/Independiente?

La Conmebol ya confirmó las fechas de los cuartos de final. Alianza Lima disputará la ida el jueves 18 de septiembre a las 19:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva, en Perú, mientras que la revancha será el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas, en un recinto aún por definir dependiendo del fallo disciplinario sobre la llave suspendida entre Universidad de Chile e Independiente.

⚠️ La Copa Sudamericana tiene en vilo a tres países: Chile, Argentina y Perú. Todo depende de un fallo que promete ser tan polémico como decisivo. Sigue todos los detalles de esto en Al Aire Libre.