La U de Chile afronta un día clave. Este martes 2 de septiembre, en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se desarrolla la audiencia que marcará el futuro del club en la Copa Sudamericana 2025. El “Romántico Viajero” e Independiente de Avellaneda defienden sus posturas tras los graves incidentes ocurridos hace dos semanas en Argentina.

🔴 ¿Qué se juega la U de Chile en la Conmebol?

Lo que está en disputa no es menor: el ganador del fallo avanzará directamente a los cuartos de final, donde ya espera Alianza Lima, con duelos programados para el 18 y 25 de septiembre. Además, el proceso contempla sanciones económicas, por lo que la U busca no solo seguir viva en el plano deportivo, sino también evitar un golpe financiero.

⚖️ ¿Cómo será la audiencia en Luque?

La sesión se desarrolla en dos bloques. Por parte de la dirigencia de la U de Chile viajaron Michael Clark (presidente de Azul Azul), José Ramón Correa (director) y el abogado paraguayo Gerardo Acosta, especialista en derecho deportivo.

Independiente, en tanto, está representado por su presidente Néstor Grindetti, acompañado de dirigentes, abogados y el jurista Ariel Rek.

Aunque no habrá cruce directo en la sala; según pudo conocer Al Aire Libre cada delegación comparece por separado para exponer sus descargos, presentar pruebas y dejar en manos de sus representantes legales la defensa del caso.

Posteriormente, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol formula preguntas antes de dar paso al análisis final que antecede al veredicto.

🇨🇱 La postura de la U de Chile: optimismo en los pasillos

Antes de la cita, Michael Clark se mostró confiado: “Vamos con mucha esperanza, tenemos una defensa sólida jurídicamente. No veo ningún argumento para que no avancemos a la próxima fase”.

La U entregó pruebas sobre las falencias organizativas en Avellaneda y sumó como evidencia las polémicas declaraciones del técnico Julio Vaccari, quien habló de “trampa” en la previa al choque por la revancha de los octavos de final. Esa frase, que en un inicio pareció folclórica, hoy pesa como un factor clave en el caso.

🇦🇷 El pesimismo en Independiente

En Argentina, en cambio, el ambiente es de derrota anticipada. Según el periodista Cristián Caamaño, “en Independiente sienten que pelean solos, porque Chiqui Tapia (presidente de la AFA) les soltó la mano”. Además, apuntan al propio DT Vaccari como un actor que complicó aún más la defensa del club con sus declaraciones públicas.

🕒 ¿Cuándo se dará a conocer el veredicto de la Conmebol?

La Conmebol tiene hasta el viernes 5 de septiembre para entregar su veredicto y, de ese fallo, dependerá el futuro inmediato de la U. El ganador de la serie será el que se mida con Alianza Lima en los cuartos de final, con la ida fijada para el 18 de septiembre en Perú y la revancha el 25 del mes en curso.

Entre la posibilidad de dejar a ambos equipos fuera y la chance de disputar los minutos que restan del partido en sede neutral, los escenarios son tan diversos que nadie se atreve a dar un pronóstico certero.

👉 ¿Podrá la U seguir con vida en la Copa Sudamericana, o la Conmebol sorprenderá con un dictamen que favorezca a Independiente? Sigue todos los detalles en Al Aire Libre.

Te puede interesar: ¿Quiénes son los jueces que decidirán el futuro de la U de Chile en la Sudamericana?