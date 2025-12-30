La Copa Sudamericana 2026 ya empieza a jugarse fuera de la cancha para Universidad de Chile. Aunque el debut ante Palestino aún parece lejano en el calendario, en el Centro Deportivo Azul el foco está puesto desde ahora en un duelo que será decisivo y sin margen de error.

En ese contexto, ya con Francisco “Paqui” Meneghini oficialmente anunciado como nuevo entrenador, el Romántico Viajero recibió una señal de alerta temprana: una baja confirmada para el choque frente a los árabes en el Estadio Nacional, programado para el miércoles 4 de marzo, que impacta de lleno en la estructura defensiva del equipo.

🧨 ¿Qué jugador pierde la U de Chile vs Palestino por Sudamericana?

Universidad de Chile no podrá contar con Matías Zaldivia para el partido ante Palestino por la Fase 1 de la Copa Sudamericana. El defensor central, uno de los pilares del equipo durante la temporada 2025, deberá cumplir una sanción que arrastra desde el torneo continental anterior. Se trata de una ausencia sensible, no solo por el nivel individual del zaguero, sino también porque el duelo será a partido único, con clasificación directa a la fase de grupos en juego.

🟥 ¿Por qué Matías Zaldivia no puede jugar la Sudamericana 2026?

La razón se remonta al 30 de octubre de 2025, en la semifinal de Copa Sudamericana frente a Lanús disputada en Argentina. Tras el pitazo final, Zaldivia fue expulsado en medio de los incidentes que se produjeron en el cierre del encuentro.

La tarjeta roja fue mostrada por el árbitro venezolano Alexis Herrera, sanción que —según el reglamento Conmebol— se arrastra a la siguiente edición del torneo, incluso si el jugador cambia de fase o temporada. Por ahora, resta la confirmación oficial de Conmebol sobre el número exacto de partidos de castigo, aunque en la U asumen que al menos el duelo ante Palestino está descartado.

🧠 ¿Por qué la baja de Zaldivia complica tanto a Meneghini?

Matías Zaldivia no solo fue titular indiscutido durante el 2025:

Fue uno de los defensores más regulares del campeonato

Aportó liderazgo en partidos de alta presión

Cerró el año como referente defensivo del plantel

Para un técnico que recién asumirá, perder a su central más confiable antes de dirigir su primer partido oficial es un golpe táctico importante, especialmente en un compromiso donde la U se juega toda su continuidad internacional.

🏟️ ¿Cuándo y dónde se juega U de Chile vs Palestino?

El partido entre Universidad de Chile y Palestino por la primera fase de la Copa Sudamericana 2026 se disputará bajo el siguiente escenario:

📅 Miércoles 4 de marzo de 2026

⏰ 21:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio Nacional

⚔️ Formato: partido único

🎟️ Sin margen de error: el ganador avanza a fase de grupos

Un detalle no menor: además de Zaldivia, la U tampoco podrá contar con público, debido a sanciones vigentes por incidentes anteriores, lo que agrega un factor extra de dificultad.

Así las cosas, el cuerpo técnico deberá:

Reordenar la zaga central

Apostar por alternativas con menos rodaje internacional

Ajustar la línea defensiva en un contexto de presión máxima

Todo esto, en paralelo a un mercado de pases todavía abierto y con un nuevo DT que llega con poco margen para experimentar.

📰 En resumen

❌ Matías Zaldivia no jugará ante Palestino

🟥 Arrastra sanción desde la semifinal ante Lanús

🧠 Es una baja clave para el debut de Meneghini en el torneo

⚔️ El duelo será a partido único por la Sudamericana

🏟️ Se juega el 4 de marzo en el Estadio Nacional

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de Universidad de Chile, la llegada de Francisco Meneghini y el camino azul en la Copa Sudamericana 2026.