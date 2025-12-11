La Conmebol movió el tablero mediático del continente y encendió de inmediato las alarmas en Chile. En plena planificación de la temporada internacional 2026, el ente rector del fútbol sudamericano anunció los adjudicatarios del nuevo ciclo de derechos de transmisión para la Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa, y la noticia remeció por completo a las señales tradicionales que dominaban la oferta durante la última década.

La irrupción de TNT Sports en la carrera, el rol que asumirá HBO Max y el reordenamiento de ESPN configuran un panorama inédito para los próximos años. Desde 2027, la manera en que los hinchas chilenos seguirán los torneos continentales cambiará radicalmente, tanto en TV abierta como en plataformas de pago. El anuncio generó sorpresa, presión en el mercado local y dejó varias dudas en torno a lo que ocurrirá con señales históricas como Chilevisión.

🔎 El anuncio de la Conmebol sobre los canales de transmisión de Libertadores y Sudamericana

Conmebol confirmó que TNT Sports y ESPN ganaron la licitación del ciclo 2027–2030, repartiéndose la transmisión de Libertadores, Sudamericana y Recopa en distintos formatos abiertos y de pago.

La decisión responde al proceso competitivo más grande en la historia del organismo. El ente presidido por Alejandro Domínguez detalló que Warner Bros. Discovery —propietaria de TNT Sports y HBO Max— se adjudicó derechos abiertos y de streaming para toda Sudamérica (excepto Brasil). Esto significa que la señal que hoy domina el fútbol chileno se transformará en protagonista continental a partir de 2027, rompiendo el monopolio que durante años mantuvo ESPN en los torneos Conmebol.

La nota oficial del ente rector del balompié sudamericano destacó la transparencia del proceso, monitoreado por EY, y aseguró que la redistribución busca ampliar el acceso, diversificar la oferta y elevar la calidad de las transmisiones.

⚽ ¿Cómo se repartirán las transmisiones de la Copa Libertadores y la Sudamericana en Chile?

Desde 2027, Libertadores y Sudamericana tendrán un esquema completamente nuevo tanto en TV abierta como en plataformas de pago.

Copa Libertadores TV abierta: TNT Sports. Pago: ESPN y TNT Sports vía HBO Max .

Copa Sudamericana TV abierta: TNT Sports. Pago: ESPN y DirecTV.

Recopa Sudamericana Exclusiva de ESPN en plataformas de pago.



Para Chile, el impacto es directo: TNT Sports transmitirá partidos de Libertadores en señal abierta, mientras HBO Max se integrará a la oferta premium del torneo más importante del continente. La Sudamericana mantendrá presencia de DirecTV, pero con un actor abierto nuevo.

🧩 ¿Qué pasa con Chilevisión y los partidos gratuitos de Libertadores?

Desde 2027, Chilevisión pierde los derechos de transmisión de la Copa Libertadores en TV abierta.

CHV, que durante el ciclo 2023–2026 emitió un partido gratuito semanal, queda fuera de la rotación. La razón es simple: Warner Bros. Discovery se adjudicó los derechos abiertos panregionales, y cualquier emisión sin costo deberá negociarse directamente con TNT Sports.

Es un cambio profundo para el hincha casual, que solía encontrar duelos de alto calibre en señal abierta. La continuidad de esa ventana gratuita dependerá de nuevos acuerdos comerciales.

📅 ¿Qué implica este cambio para los clubes chilenos y su visibilidad internacional?

Los clubes chilenos tendrán mayor exposición en distintas plataformas, pero con un mapa más fragmentado.

Desde el punto de vista competitivo y comercial, la diversificación puede elevar el alcance de sus partidos, especialmente en fases preliminares y grupos. Sin embargo, obliga a ajustar calendarios y estrategias comunicacionales, considerando que la presencia en TV abierta pasa a depender de TNT Sports.

El anuncio también coincide con un mercado continental que demanda más narrativas locales, más cámaras y más contenido multiplataforma. Para Coquimbo Unido, Universidad Católica, U de Chile y los clasificados a Sudamericana, el desafío será capitalizar el nuevo ecosistema mediático.

📰 En resumen

Conmebol adjudicó los derechos 2027–2030 a TNT Sports , ESPN , DirecTV y HBO Max .

, , y . TNT Sports tendrá partidos de Libertadores y Sudamericana en señal abierta.

en señal abierta. ESPN conservará la Recopa y gran parte del contenido premium.

y gran parte del contenido premium. Desde 2027, Chilevisión deja de emitir Libertadores .

. El nuevo esquema redefine cómo los chilenos verán los torneos continentales.

