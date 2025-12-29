Se acabó la espera en la U de Chile. Tras semanas de incertidumbre, los azules finalmente presentaron a su nuevo entrenador técnico: Francisco Meneghini.

Si bien el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, ya había adelantado el acuerdo, no fue hasta este lunes que el club hizo oficial el arribo de ‘Paqui’ como reemplazante de Gustavo Álvarez.

🔵 U de Chile oficializa el arribo de Francisco Meneghini

De acuerdo a la información entregada por la propia U de Chile, la llegada de Francisco Meneghini fue aprobada de manera unánime por el directorio de Azul Azul. “Con el acuerdo ya firmado, se convierte oficialmente en el nuevo entrenador de nuestro primer equipo masculino”, detallaron.

“Con un juego sólido en ambos sectores del campo y que se caracterizó por una propuesta que combina presión alta y gran intensidad, la propuesta de Meneghini coincide con el sello que caracteriza a nuestro plantel y que busca un rol protagonista en todas las competencias. Además, su amplio conocimiento del medio nacional le proporciona una sólida experiencia para competir en las mejores condiciones posibles desde un principio”, agregaron.

Por otro lado, en la U destacaron el retorno de ‘Paqui’ al Centro Deportivo Azul, puesto que ya trabajó en los estudiantiles, aunque en otros roles. “El entrenador ya conoce nuestra institución al haber trabajado como analista junto al exitoso cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, en 2011, y con Sebastián Beccacece, como ayudante técnico, en 2016”, indicaron.

⚽ Los números que llevaron a Meneghini a la U de Chile

Francisco Meneghini cuenta con una amplia experiencia en el fútbol chileno, donde dirigió a Unión La Calera, Audax Italiano, Everton de Viña del Mar y O’Higgins.

En este último, el DT que también tuvo un breve paso por Defensa y Justicia de Argentina, consiguió el mejor registro de su carrera. Al mando del Capo de Provincia, ‘Paqui’ sumó 62,2% de rendimiento con 16 triunfos, 8 empates y 6 derrotas.

Su campaña en el Campeonato Nacional le permitió a los celestes culminar en el tercer lugar y firmar su retorno a la Copa Libertadores, torneo al que accedieron a la fase previa, donde deberán ir a buscar la clasificación a la fase de grupos del certamen continental.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y mantente al día con toda la actualidad de la U de Chile.