La U de Chile ya conoce su primer desafío internacional de 2026. Hace días, la CONMEBOL confirmó que los azules enfrentarán a Palestino en la primera ronda de la Copa Sudamericana, en un partido único clasificatorio que determinará quién avanzará a la fase de grupos.

Pero más importante aún: si la U logra pasar este obstáculo y se cumplen otros resultados en el certamen continental, los universitarios podrían convertirse en cabezas de serie para el sorteo de grupos, posicionándose entre los ocho mejores del torneo sudamericano.

🏆 ¿Qué necesita la U de Chile para ser cabeza de serie en la Sudamericana?

Además de vencer a Palestino, la U de Chile debe esperar que Millonarios elimine a Atlético Nacional, que Atlético Bucaramanga derrote a América de Cali, y que Sportivo Trinidense supere a Olimpia de Paraguay. Si los cuatro resultados se dan, entonces el Romántico Viajero se sumará a un selecto grupo de cabezas de serie junto a River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Racing Club, Gremio y Santos, más otro equipo más.

De meterse como cabeza de serie de la Sudamericana, los azules evitarán cruzarse con otros grandes y podrán acceder a grupos más “accesibles”. Las cabezas de serie en Copa Sudamericana son los ocho mejores equipos del torneo, lo que podría resultar beneficioso para los dirigidos de Francisco Meneghini en el torneo.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Palestino por la Sudamericana?

La U de Chile enfrentará a Palestino el miércoles 4 de marzo de 2026 a las 21:30 horas en el Estadio Nacional. Este será un partido único, no de ida y vuelta, lo que significa que no hay segunda oportunidad: quien pierda queda eliminado de la Copa Sudamericana 2026.

Antes del trascendental cruce, ambos elencos llegarán con un ritmo importante de competencia, considerando que el Campeonato Nacional arranca a fines de enero (fin de semana del 30), por lo que tanto azules como árabes tendrán alrededor de cinco semanas de entrenamiento

🔗 Sigue a Al Aire Libre para seguir el desenlace del crucial duelo entre la U de Chile y Palestino, y todo lo que ocurra con el vencedor de la llave en la Copa Sudamericana 2026.