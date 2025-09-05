La Roja sigue ajustando su calendario de partidos pensando en el proceso hacia el Mundial 2030. Tras la eliminación en las actuales clasificatorias, el equipo dirigido por Nicolás Córdova busca darle rodaje a la nueva generación de jugadores con duelos de alto nivel. Este jueves, desde Perú confirmaron un nuevo amistoso para la fecha FIFA de octubre, que se jugará en el sur de Chile.

❓Qué selección jugará un amistoso contra Chile en octubre

El director general de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, confirmó que Perú será el rival de Chile en la próxima fecha FIFA. “Hay partidos determinados; para octubre ya estamos cerrando con Chile, en Concepción”, señaló el dirigente tras la caída de la bicolor por 3-0 frente a Uruguay en el Estadio Centenario, según recogió Radio ADN.

⚽ Por qué el amistoso se jugará en Concepción y no en Santiago

El compromiso se trasladará a la Región del Biobío debido a la imposibilidad de usar el Estadio Nacional, que estará destinado al Mundial Sub 20 de la FIFA. La opción de Concepción refuerza la descentralización de los partidos de la Roja y permitirá que hinchas del sur del país puedan disfrutar de un Clásico del Pacífico.

🏟️ Cuándo se jugarán los próximos duelos entre Chile y Perú

Amistoso de octubre : en Concepción, confirmado por la FPF.

: en Concepción, confirmado por la FPF. Amistoso de noviembre: en Rusia, ya programado el 18 de noviembre

De esta manera, la Roja tendrá dos Clásicos del Pacífico consecutivos en su preparación internacional de cara al próximo ciclo clasificatorio.

