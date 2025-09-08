U de Chile tiene dos desafíos mayúsculos en los próximos 10 días: los Azules se medirán este domingo a Colo Colo en la Supercopa (pese a que no quieren jugar) y después el jueves 18 de septiembre ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Es al duelo con los peruanos donde más apuntan los universitarios y es allí donde esperan el regreso de dos importantes figuras.

💎 Las dos figuras que volverán en U de Chile

Se trata de Israel Poblete y Gabriel Castellón: ambos jugadores presentaron desgarros ante Coquimbo Unido e Independiente, respectivamente, por lo que se perdieron el último Superclásico.

Ambos jugadores están en reintegro deportivo y podrían ver minutos ante Colo Colo en la Supercopa, pero todo apunta a que su regreso será a la segura ante Alianza Lima en Perú.

📅 ¿Cuándo son los duelos de U de Chile ante Colo Colo y Alianza Lima?

U de Chile enfrenta a Colo Colo este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Santa Laura, mientras que ante Alianza Lima jugará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas.

