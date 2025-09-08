La Supercopa del fútbol chileno sigue generando repercusiones. El definitorio partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está previsto para este domingo, algo que causó disgusto en los azules, puesto que días más tarde visitarán a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los universitarios, que han manifestado abiertamente su deseo de reprogramar el partido, amenazaron con presentarse con juveniles para no interferir con su calendario.

Sin embargo, en las últimas horas la ANFP sepultó las aspiraciones de la U de reagendar el compromiso, asegurando que sí o sí se jugará este fin de semana.

❌ ANFP descarta reprogramar la Supercopa

El gerente de ligas profesionales de la ANFP, Yamal Rajab, aseguró que “nosotros seguimos trabajando para este domingo a las 15:00 horas con la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, todo con normalidad. Se están cumpliendo con los plazos del tapado de los hoyos donde están las estructuras de las torres (de iluminación). En lo deportivo están los plazos de descanso, están las entradas a la venta… no hay ningún problema con el desarrollo de la Supercopa”.

En ese sentido, el directivo descartó que la U haya hecho una petición para reprogramar el partido. “No hay ninguna solicitud formal. Es lo que dijieron públicamente, pero no hay ninguna solicitud formal”, aclaró.

Por otro lado, Rajab se refirió a la amenaza de los azules de presentarse con juveniles ante Colo Colo. “Eso depende de ellos. El partido está programado. Se ha hablado mucho del tema de los descansos y es importante que sepan que nosotros le solicitamos a Conmebol, antes del desarrollo de la llave entre Universidad de Chile e Independiente, que el partido (ante Alianza Lima) se programe el 18 de septiembre, sabiendo que la Supercopa la íbamos a programar el 14. Entonces se cumplen con holgura los descansos. Y así lo hemos hecho con todos los clubes”, señaló.

🗣️ “Es la mejor fecha para jugar la Supercopa”

El gerente de ligas de la ANFP, comparó la situación con lo ocurrido el año pasado, cuando tras el Superclásico, el Cacique debió enfrentar los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Recordemos que el año pasado, Colo Colo cuando estaba en Copa Libertadores jugó precisamente contra Universidad de Chile un día domingo y después enfrentó a Junior de Barranquilla un miércoles. Después volvió a jugar el fin de semana y luego le tocó el viaje a Colombia. Nosotros siempre respetamos los reglamentos que están aprobados por los mismos clubes en las Bases de los torneos”, indicó.

“Esto lo estamos trabajando desde abril en conjunto con las autoridades y esta es la mejor fecha para disputar la Supercopa. Después empezamos con el Mundial (sub 20) y es un partido de alta convocatoria en términos de público, de ocupación de recursos públicos también, entonces es la fecha ideal para la disputa de esta Supercopa”, sentenció.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.