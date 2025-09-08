Universidad de Chile enfrenta días claves. Los azules piensan en la Supercopa ante Colo Colo, pero miran de reojo la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia donde enfrentarán a Alianza Lima.

Para el compromiso ante la escuadra peruana, los universitarios tenían una gran incógnita: dónde ejercer de local. Esto debido a la imposibilidad de utilizar el Estadio Nacional debido al Mundial sub 20 que albergará nuestro país.

🏟️ U de Chile saldrá de Santiago en la Sudamericana

Todo eso quedó atrás, puesto que esta jornada la Conmebol confirmó que la U saldrá de Santiago para recibir a Alianza Lima en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los laicos se trasladarán hasta Coquimbo para ejercer como locales en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso en un partido que se jugará a puertas cerradas tras la sanción por parte del ente rector del fútbol sudamericano.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile ante Alianza Lima?

Universidad de Chile visitará a Alianza Lima el jueves 18 de septiembre a las 21:30 en el Estadio Alejandro Villanueva por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La vuelta, en tanto, quedó programada para el jueves 25 del mismo mes a las 21:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.