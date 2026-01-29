Universidad de Chile se prepara para su estreno por el Campeonato Nacional 2026, con la misión de dejar atrás una preparación marcada por los contratiempos. El equipo de Francisco Meneghini llega con menos rodaje del esperado tras la suspensión obligada de su amistoso estelar frente a Racing Club en Concepción, cancelado debido a los incendios forestales, un factor que añadió incertidumbre y urgencia al debut.

En medio de este escenario de ajustes y con la necesidad de mostrar una imagen sólida tras ser goleados por Universitario de Deportes, el técnico argentino dio otro golpe de autoridad. “Paqui” decidió dejar fuera de la convocatoria a un histórico referente azul, priorizando el momento físico por sobre la jerarquía y el peso específico dentro del vestuario.

🗓️ ¿Cómo llega la U a su debut por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile recibirá a Audax Italiano este viernes 30 en el Estadio Nacional, en el que será su estreno oficial en el Campeonato Nacional. El compromiso asoma como una prueba inmediata para el nuevo ciclo encabezado por Meneghini, que busca comenzar el torneo con señales de solidez tras un verano irregular.

Sin embargo, la atención en la antesala del encuentro no se centra únicamente en la propuesta futbolística, sino también en una ausencia de peso dentro de la convocatoria. De acuerdo a información entregada por Emisora Bullanguera, uno de los referentes históricos del plantel no será alternativa para el duelo ante los itálicos, ni siquiera desde la banca.

🚫 ¿Por qué Marcelo Díaz no irá citado para el U de Chile vs Audax Italiano?

El jugador en cuestión es el capitán de los azules, Marcelo Díaz. El volante quedó fuera de la citación definida por Meneghini, una determinación que no pasó desapercibida considerando su rol dentro del camarín y su condición de símbolo del club.

Según lo detallado por el medio partidario, la mayor sorpresa no estuvo en la formación titular, sino precisamente en la ausencia total de su nombre en la lista, confirmando que “El Chelo” Díaz no será opción para el estreno del equipo azul en el torneo 2026.

La exclusión del “Carepato” responde a su proceso de recuperación física, luego de una intervención en el tobillo/talón izquierdo realizada en diciembre de 2025. Aunque el capitán azul sumó minutos en el amistoso ante Universitario de Deportes, el cuerpo técnico optó por no exigirlo en el arranque del campeonato, priorizando que llegue al 100% a los duelos más importantes.

⚽ La posible formación de la U ante Audax Italiano

Según información de Bolavip, Francisco Meneghini ya tendría definido el once para el debut de Universidad de Chile frente a Audax Italiano. La U formaría con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni; Lucas Romero y Charles Aránguiz; Maximiliano Guerrero, Javier Altamirano y Lucas Assadi; Octavio Rivero.

Con este escenario, Lucas Romero y Charles Aránguiz asoman como los volantes de corte para el choque ante Audax Italiano, mientras Israel Poblete deberá esperar su oportunidad desde la banca. En tanto, Marcelo Díaz observará el debut de su equipo desde la tribuna, enfocado en completar su proceso de recuperación y volver a estar a disposición del cuerpo técnico en plenitud física.



