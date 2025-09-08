Cada vez falta menos para la Supercopa. El bullado partido entre Colo Colo y Universidad de Chile finalmente se jugará este domingo 14 de septiembre ante inéditas medidas de seguridad.

Y es que con el fin de evitar hechos de violencia, la ANFP decidió que solo podrán adquirir entradas personas ligadas al fútbol joven de cada club e hinchas mayores de 55 años, además de prohibir los elementos de animación.

🎟️ ANFP sufre revés para la Supercopa

Estas insólitas medidas han provocado un interés casi nulo por los tickets, cuya venta ha sido mucho menor de lo esperado. Según informó Emisora Bullanguera, hasta el momento se han vendido menos de mil entradas para la Supercopa, algo que mantiene en alerta a la ANFP.

Pese a ello, desde Quilín confirmaron que el partido no será reprogramado y que se jugará este fin de semana.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

La Supercopa se jugará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, donde Colo Colo y Universidad de Chile buscarán quedarse con el título.