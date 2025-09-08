La guerra declarada por Independiente contra Conmebol, luego del fallo favorable a la U de Chile, lo obligó a intervenir al presidente de AFA. Claudio Tapia se reunió durante tres horas con Néstor Grindetti en Ezeiza, advirtiendo que el tono incendiario del comunicado del Rojo, donde exigieron restituir los trofeos donados al Museo de Conmebol, no ayuda nada y ofreció mediar para reducir las sanciones, según indicó la prensa argentina.

El encuentro entre ambos dirigentes marcó un punto de inflexión en la estrategia de Independiente, que busca desesperadamente revertir su descalificación y las 14 fechas sin público que le impuso el tribunal disciplinario en Luque.

🤝 Esto fue lo que le ofreció Chiqui Tapia a Independiente

El presidente de AFA, Claudio Tapia, aceptó actuar como mediador entre Independiente y Conmebol, pero fue claro sobre las condiciones. “La postura adoptada dentro del comunicado publicado no ayudaría a su planteo“, advirtió Tapia según TyC Sports. La reunión duró tres horas, se desarrolló en buenos términos y el dirigente se mostró dispuesto a tender puentes con Alejandro Domínguez.

En la extensa reunión, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, le echó en cara a Tapia la falta de apoyo durante todo el proceso y consideró que “cualquier ayuda ya era demasiado tarde”. Desde Avellaneda criticaron que la federación argentina los dejó solos.

Ahora, con un intermediario de peso, el objetivo de Independiente es reducir el castigo impuesto por Conmebol.

📋 ¿Qué sanciones busca reducir Independiente?

Las penalidades impuestas por Conmebol incluyen:

Descalificación de la Copa Sudamericana 2025

14 partidos sin público (7 de local, 7 de visitante)

Multa económica millonaria

Clasificación directa de Universidad de Chile a cuartos ante Alianza Lima

🔹 Independiente amenazó con llevar el caso a FIFA y exigir suspensión de los cuartos hasta tener fallo definitivo.