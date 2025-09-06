Una vez concido el fallo de Conmebol sobre el inconcluso duelo entre Independiente y los chilenos, y quedando varios días para el cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, no sólo se vive en la cancha. Mientras los azules intentan mover la Supercopa frente a Colo Colo, el elenco peruano solicitó la suspensión de un duelo clave en su torneo local.

Según informó la prensa peruana, el club íntimo pidió formalmente a la Liga 1 la reprogramación del partido contra Chankas FC, pensando en llegar con más preparación al choque internacional frente al cuadro dirigido por Gustavo Álvarez.

⚽ ¿Por qué Alianza Lima pidió suspender su partido en Perú?

El compromiso ante Chankas estaba fijado para el 16 de septiembre, apenas dos días antes de la ida contra la U en Lima. Por esa razón, Alianza Lima apeló a la normativa local, que permite postergar encuentros cuando un club representa al país en torneos internacionales.

De acuerdo con la prensa incaica, la Liga 1 aceptó la solicitud, lo que dará al cuadro blanquiazul más días de descanso antes de enfrentar a los chilenos.

📸Nuestro equipo máster ya está listo para enfrentar a las leyendas de 𝐂𝐨𝐥𝐨-𝐂𝐨𝐥𝐨 esta tarde. pic.twitter.com/3gKPX8rN1m — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 6, 2025

🔥 El caso paralelo de Universidad de Chile

Mientras tanto, en nuestro país, Universidad de Chile atraviesa un dilema parecido. Los azules buscan suspender la Supercopa ante Colo Colo, programada para el 14 de septiembre, al considerar que la fecha interfiere con su calendario internacional. Desde el club universitario ya se advirtió que, de no prosperar la solicitud, podrían recurrir a un plantel alternativo e incluso juveniles, lo que encendió el debate en la previa del clásico con los albos.

🏆 Un cruce internacional decisivo

Ambos clubes enfrentan la misma realidad: la presión de los calendarios locales y la necesidad de dar prioridad a la llave por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Universidad de Chile y Alianza Lima quieren llegar en las mejores condiciones posibles a un duelo que promete ser clave para sus aspiraciones continentales.

Los azules deberán cruzarse nuevamente con Colo Colo, por ahora el 14 de septiembre. Photosport.

📲 ¿Dónde saber más de U de Chile?

Todas las novedades de U de Chile están en Al Aire Libre.