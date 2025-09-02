En toda una odisea se ha convertido la Supercopa 20225 del fútbol chileno, torneo que deben disputar Colo Colo y la U de Chile y que se fue postergando por diversos motivos hasta poder llegar a programarse para este mes de septiembre.

Hace solo unas semanas atrás se definió que este nuevo cruce entre albos y azules se llevará a cabo en el Estadio Santa Laura el próximo 14 de septiembre, imponiéndose curiosas medidas para la seguridad como un aforo de casi 10 mil personas y que solo podrán asistir hinchas desde los 55 años de edad en adelante, esto con el fin de evitar “tener delincuentes” en las tribunas, como explicaron desde la ANFP la semana pasada.

Sin embargo, pese a tomar estos resguardos para la normal realización del partido, hay un nuevo obstáculo que asoma y que pone en jaque a esta Supercopa.

🙃 La Supercopa no para de tener escollos en el camino

Pese a que solo faltan poco más de 10 días para que tenga lugar este nuevo cruce entre Colo Colo y la U en Santa Laura, desde las autoridades de la comuna de Independencia siguen expresando su negativa a que se lleve a cabo el partido.

Fue el alcalde de la comuna, Agustín Iglesias, quien en diálogo con Radio ADN explicó que: “Santa Laura está con obras importantes, cuya fecha de entrega es dos días antes del encuentro. Si no están listas, el aforo se reducirá de 10.000 a 5.000 personas“.

“No entiendo cómo eso puede ocurrir, si hoy las entradas ya están a la venta y el riesgo es el mismo con 10.000 o con 5.000 hinchas. He conversado con los vecinos, que por supuesto no están a favor del partido. Ninguno de los alcaldes de distintas comunas quiere recibir este encuentro, y eso es por algo”, apuntó.

🏟 ¿Cuál es el aforo permitido para la Supercopa?

De acuerdo a lo señalado en el sitio web de la ANFP, el aforo permitido para esta Supercopa es de 9.950 personas controladas, con asistencia permitida para hinchas tanto de Colo Colo como U de Chile desde los 55 años en adelante.

📅 ¿Cuándo se juega la Supercopa?

Según informó la ANFP, la Supercopa quedó programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la Supercopa?

