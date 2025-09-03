La Supercopa preocupa al fútbol chileno. La final entre Colo Colo y Universidad de Chile está prevista para el segundo fin de semana de septiembre, sin embargo, los azules quieren reprogramar el duelo si la Conmebol decide que avancen en la Copa Sudamericana.

Incluso, se ha especulado que los universitarios podrían presentarse con juveniles en caso que la ANFP no cambie la fecha del partido, algo que ha generado repercusiones.

En su llegada a Río de Janeiro para el partido entre Brasil y Chile por la penúltima fecha de las Clasificatorias sudamericanas, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, golpeó la mesa y respondió a las amenazas de la U de presentarse a la Supercopa con equipo juvenil.

“Es una decisión propia. Nosotros ya hemos hablado que es una fecha que veníamos buscando hace demasiado tiempo, que lamentablemente no se pudo concretar con anticipación a esta fecha”, dijo a Radio ADN.

Además, el mandamás del fútbol chileno mantuvo firme su postura respecto al partido. “Hay motivos de toda índole, no es lo correcto analizarlo punto por punto hoy. Pero sí hubo complicaciones para llegar a esta fecha. Se logró esta fecha, hay un consenso con la autoridad que es fundamental, y ahora se tiene que jugar”, cerró.

La Supercopa del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo está programada para el próximo domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

Fecha: Domingo 14 de septiembre

Hora: 15:00 horas

Estadio: Santa Laura

