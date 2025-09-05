Tras conocer la resolución por parte de Conmebol, en Universidad de Chile ya piensan en sus próximos desafíos, puesto que no solo enfrentarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, sino que también deberán verse las caras ante Colo Colo por la Supercopa.

De cara a estos partidos, los azules tuvieron una semana de entrenamientos completamente normal, excepto por la ausencia de sus seleccionados, quienes están con La Roja por el cierre de las Clasificatorias.

Precisamente aquello benefició a los laicos, ya que gracias al parón por la fecha FIFA pudieron recuperar a uno de sus jugadores, quien se reintegrará en los próximos días al equipo.

🔵 Gabriel Castellón le da un respiro a U de Chile

Según reveló Radio ADN, el portero de la U, Gabriel Castellón, superó el desgarro muscular en el isquiotibial que le impidió estar en el Superclásico y ya se encuentra recuperado.

Por ello, el guardameta volverá a los entrenamientos con el resto de sus compañeros el próximo lunes, justo en la semana donde los universitarios se medirán a Colo Colo por la Supercopa.

Una buena noticia para Gustavo Álvarez, que recupera una pieza fundamental, sobre todo pensando en la Copa Sudamericana, donde buscarán avanzar a las semifinales del certamen continental.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de la U de Chile?

En Al Aire Libre podrás seguir todas las novedades de Universidad de Chile.