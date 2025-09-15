El próximo 18 de septiembre Alianza Lima y la U de Chile jugarán el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Después de que los azules avanzaran gracias al fallo de Conmebol, los íntimos se ha puesto a trabajar para igualar y superar su mejor campaña internacional en Conmebol en 47 años.

El problema para los aliancistas es que, poner excesivo foco en la Sudamericana, los hizo perder un partido increíble, dejando más dudas antes de enfrentar a los chilenos.

🥊Garcilaso le dio un golpe a Alianza Lima

Después del receso por fecha FIFA, Alianza Lima retomó la competición local cayendo en Matute por 4-3 ante el Deportivo Garcilaso.

Y si bien los aliancistas se pusieron en ventaja gracias a Hernán Barcos, el Garcilaso se fue al descanso ganando 4-2.

Alianza utilizó solo a 6 de sus jugadores habituales en Copa Sudamericana, guardando a sus mejores hombres para enfrentar a la U de Chile, pero la derrota fue una campanada de alerta.

📆¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El partido de ida entre la U de Chile y Alianza Lima está programado para este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas.

🗓️Fecha: 18 de septiembre

⏱️Horario: 21:30 horas

🏟️Estadio: Alejandro Villanueva, Lima, Perú

📺¿Dónde mirar U de Chile contra Alianza Lima?

El duelo de ida de los cuartos de final entre la U de Chile y Alianza Lima se puede ver por las pantallas de ESPN en cualquier empresa de TV de pago y también en el servicio de streaming Disney+.