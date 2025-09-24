La U de Chile vuelve a quedar en el ojo del huracán a solo horas de la revancha con Alianza Lima en la Copa Sudamericana 2025. El partido de este jueves en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso ya estaba marcado por la sanción que obliga a jugar sin público, pero ahora la previa se encendió tras nuevas denuncias contra los azules.

La situación fue revelada por la periodista peruana Ana Lucía Rodríguez, quien relató en el programa L1 Radio que los jugadores de Alianza fueron increpados en su llegada al hotel en Coquimbo.

“Cuando llegó Alianza Lima, en el aeródromo todo estaba tranquilo, muy calmado. Cuando llegó al hotel había un grupo de hinchas de Universidad de Chile”, señaló.

❓ La denuncia oficial contra la U de Chile ante Conmebol

Según Rodríguez, el club peruano ya elevó un reclamo formal a Conmebol. “La gente de Alianza Lima ya se lo comunicó a la Conmebol. Por eso, por lo que ha pasado hoy día (ayer), están evitando que haya un banderazo por parte de la gente de Alianza Lima para evitar problemas”, aseguró.

La comunicadora agregó que incluso se produjo un incidente más grave: “Los han recibido con mensajes, insultando a Alianza Lima. Había un grupo esperándolos, es más, lo que sabemos es que hubo una agresión a un hincha de Alianza Lima, le quitaron la camiseta”.

🔥 ¿Por qué el U de Chile vs Alianza Lima se jugará sin público?

Cabe recordar que el partido de este jueves será a puertas cerradas. La sanción fue impuesta tras los graves incidentes ocurridos en Avellaneda, cuando la U enfrentó a Independiente en octavos de final. En aquella serie, los azules se impusieron gracias a un solitario gol de Lucas Assadi en la ida, pero el regreso se manchó con incidentes que derivaron en la dura medida disciplinaria.

📌 ¿A qué hora se juega la revancha U de Chile vs Alianza Lima?

El choque entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputará el jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en Coquimbo, con arbitraje del colombiano Carlos Betancur. La llave está abierta tras el empate 0-0 en Lima y solo uno avanzará a semifinales.

🔍 La historia sigue escribiéndose en Coquimbo y en Al Aire Libre tendrás la cobertura completa minuto a minuto.