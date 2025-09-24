Alianza Lima llegó a Chile con su arma secreta más temible: Paolo Guerrero. Tras días de incertidumbre sobre el estado físico de su máxima figura, finalmente se ha confirmado la presencia del histórico goleador, lo que ha encendido todas las alarmas en U de Chile.

El equipo peruano aterrizó en Coquimbo con una misión clara: hacer historia en la Copa Sudamericana y el regreso de Guerrero puede cambiar completamente el panorama de la revancha. La expectativa está al máximo en el elenco peruano.

💡 El plan de Alianza Lima con Paolo Guerrero para la revancha ante U de Chile

Pese a que esperaban con ansias el regreso de Paolo Guerrero, el DT Néstor “Pipo” Gorosito no pondrá como titular al histórico delantero peruano, quien deberá esperar su oportunidad en el banco.

La formación de Alianza Lima será: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

La oncena de U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Javier Altamirano y Matías Sepúlveda; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

